Accident de proporții pe DN1! 4 mașini implicate și 13 peroane rănite. A fost activat Planul Roșu de intervenție

De: Alina Drăgan 01/06/2026 | 20:22
Accident de proporții pe DN1 /Foto: Ora de Sibiu
Un accident rutier de proporții a avut loc luni, 1 iunie, pe DN1, la ieşirea din Avrig spre Bradu. Patru mașini au fost implicate în impact, iar 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma celor întâmplate. Planul Roșu a fost activat, iar traficul a fost blocat ore întregi în zonă. Doi minori au fost transportați de urgență la spital.

Autorităţile din judeţul Sibiu au activat, luni, 1 iunie, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident rutier în care au fost implicate 13 persoane. Evenimentul a avut loc pe DN1, la ieşirea din Avrig spre Bradu.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat. Din primele informații, în impact au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau un total de 13 persoane. Astfel, la nivelul județului Sibiu a fost activat Planul Roșu de Intervenție și s-a intervenit de urgență.

La fața locului au ajuns trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție și o autospecială de transport personal și victime multiple.

„ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN1 la ieşirea din Avrig spre Bradu la un accident rutier. La faţa locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o ambulanţă SAJ, o autospecială de stingere şi una de primă intervenţie.

În aceste momente forţele au ajuns la faţa locului şi se efectuează evaluarea medicală a persoanelor implicate. La nivelul judeţului Sibiu se activează Planul Roşu de Intervenţie. Forţele de la faţa locului sunt suplimentate cu încă o ambulanţă SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple”, a transmis ISU Sibiu.

În accidentul de pe DN1 au fost implicate 13 persoane, dintre care 6 minori și 7 adulți. Toți au fost evaluați medical, iar trei persoane au fost transportate de urgență la spital. Este vorba despre doi minori și un adult.

Se pare că unul dintre minori, un copil în vârstă de 8 ani, a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii, fiind dus la CPU Luther. De asemenea, o fetiță de 2 ani a fost transportată la aceeași unitate medicală, după ce a suferit escoriații și o contuzie la nivelul piciorului. Iar mama fetiței, în vârstă de 33 de ani, a suferit un atac de panică și a fost transportată și ea la spital.

Restul persoanelor implicate în accident au refuzat transportul la spital, fiind în afara oricărui pericol. În urma celor întâmplate, traficul în zonă a fost blocat pentru ore bune.

 

