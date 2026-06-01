Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat actorului viața peste cap

Lucian Viziru nu trece prin cea mai liniștită etapă a vieții. Departe de lumina reflectoarelor și de perioada în care era unul dintre numele cunoscute din televiziune, actorul se confruntă acum cu o situație personală care îi apasă serios familia. Fiul său minor a ajuns victima unui conflict violent petrecut la școală, iar instanța a emis un ordin de protecție în favoarea lui.

Din informațiile obținute de CANCAN.RO, episodul violent s-a petrecut într-un liceu din Capitală, unde fiul lui Lucian Viziru a fost implicat într-o altercație cu un coleg. Lucrurile au scăpat rapid de sub control, iar situația a ajuns în atenția conducerii școlii, și apoi a instanței, unde actorul a cerut ajutor.

Judecătorii au reținut că nu a fost vorba de o simplă ceartă între copii, ci de un adevărat conflict în care au existat loviri și amenințări, suficient de serioase încât să lase urme emoționale mai ales.

”Îi este teamă că ar putea să îl înjunghie”

Cel mai dur detaliu din dosar vine chiar din declarația copilului. În fața instanței, fiul lui Viziru a spus că îi este teamă de colegul său și că, ajuns în punctul ăsta, se gândește chiar că ar putea fi înjunghiat.

”În timpul audierii, acesta a declarat că îi este teamă să se întâlnească cu pârâtul şi că se gândeşte că ar putea să îl înjunghie. Şi părinţii acestuia au confirmat că resimte o stare de temere în urma evenimentului”.

O frază care a cântărit greu în decizia judecătorilor și care arată cât de tensionată a devenit relația dintre cei doi minori.

Motiv pentru care instanța a decis protejarea fiului lui Lucian Viziru printr-un ordin de protecție valabil 6 luni. Mai exact, colegul implicat în conflict trebuie să: păstreze o distanță de cel puțin 10 metri, să nu mai aibă niciun fel de contact cu el (nici mesaj, nici apel, nici online), să urmeze consiliere psihologică. Pe scurt, cei doi nu mai au voie să interacționeze deloc în această perioadă.

Apărarea: „A fost doar o joacă între copii”

De cealaltă parte, familia celuilalt elev a încercat să reducă totul la un incident izolat, o „joacă mai aprinsă” într-un spațiu din școală, fără intenție reală de violență.

Doar că instanța nu a crezut această variantă. Reacția școlii, sancțiunile disciplinare și sesizările oficiale au arătat că lucrurile au fost mult mai serioase decât o simplă hârjoneală.

După incident, inclusiv conducerea școlii a deschis o anchetă internă, iar elevul implicat în agresiuni a fost sancționat disciplinar. A primit inclusiv scăderea notei la purtare și restricții temporare.

