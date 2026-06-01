Daniel Buzdugan, lacrimi amare pe o plajă din Thassos! Întâlnirea care l-a făcut să izbucnească în plâns: „Mi s-a strâns inima în piept”

Daniel Buzdugan a început vara cu o vacanță în Grecia, însă nu se aștepta ca fix pe meleagurile elene, în timp ce se bucura de soarele cald, să izbucnească în plâns. Acesta a povestit în mediul online întâmplarea prin care a trecut și i-a sensibilizat serios și pe internauți. Se pare că omul de radio a avut parte de o întâlnire cât se poate de emoționantă.

Daniel Buzdugan a povestit în mediul online cum o întâlnire neașteptată l-a făcut să verse lacrimi amare. Totul s-a întâmplat în timp ce acesta se relaxa la plajă, în Thassos. La un moment dat a sesizat în apropierea lui două românce. Una dintre ele s-a ridicat de pe șezlongul său și a venit să vorbească cu el. Inițial, acesta a crezut că este vorba despre o fană.

„Am plâns în paradis. Eram pe plajă în Thassos. Abia ieșisem din apă și mă așezasem pe șezlong. În spatele meu, stăteau la plajă două fete frumoase. La un moment dat, mi-am dat seama că sunt din România. Una dintre ele s-a ridicat, a venit spre mine și s-a așezat pe marginea șezlongului meu. Înainte de a-mi cere permisiunea să stăm câteva secunde de vorbă, și-a pus ochelarii de soare. Recunosc, mintea mea paranoică a activat imediat un scenariu absurd: «Cred că are ochelari din aceia care filmează…»”, a scris Daniel Buzdugan, în mediul online.

Daniel Buzdugan, lacrimi amare pe o plajă din Thassos

Ei bine, în scurt timp, Daniel Buzdugan a realizat că femeia nu încerca să îl filmeze, iar ochelarii de soare i-a folosit, de fapt, pentru a-și ascunde lacrimile. Cea care l-a abordat pe omul de radio era sora lui Sergiu, un tânăr diagnosticat cu formă agresivă de cancer, pe care comunitatea „Orașul Faptelor Bune” a încercat să îl ajute și pentru care a strâns 55.000 de euro.

„De sub ochelari, au început să curgă lacrimi. «Buzdu vreau să mulțumesc pentru că l-ați ajutat pe fratele meu la Orașul Faptelor Bune. Ați strâns 55.000 de euro». Am întrebat-o cum îl cheamă pe fratele ei. «Sergiu», mi-a răspuns. Când am întrebat-o, firesc, ce mai face Sergiu, a izbucnit într-un plâns și mai dureros. Atunci am înțeles totul. Sergiu nu mai era printre noi. Mi s-a strâns inima în piept când am realizat despre cine era vorba. Sergiu. Acel bărbat minunat de doar 30 și ceva de ani, care a aflat că suferă de o formă agresivă de cancer pancreatic exact când soția lui era însărcinată în primele luni. Ca să o protejeze și să nu îi afecteze sarcina, a purtat singur această povară cumplită. I-a spus adevărul abia după ce a venit pe lume copilașul lor…”, a mai spus Daniel Buzdugan.

Întâlnirea care l-a făcut să izbucnească în plâns

Atunci când a aflat veștile despre Sergiu, Daniel Buzdugan nu s-a mai abținut nici el. Lacrimi amare i s-au rostogolit pe obraji, iar întâlnirea cu sora lui l-a zdruncinat și emoționat. Omul de radio a fost profund impresionat și cu greu s-a putut stăpâni.

„Am plâns și eu acolo, pe șezlong, copleșit de amintirea lui și de durerea din ochii surorii sale. Fata din fața mea se numește Camelia. Am aflat că exact în ziua în care ne-am întâlnit (ieri – 31 mai) era ziua ei de naștere. Mi-a spus un lucru care mi-a dat fiori: «Faptul că m-am întâlnit astăzi cu unul dintre oamenii de la Radio ZU, care au fost alături de familia mea, este cel mai frumos cadou. Cu siguranță, întâlnirea asta este opera lui Sergiu. De acolo, din Ceruri, ne trimite un semn că este bine». Rămân mut în fața unor astfel de momente. Sergiu trăiește prin amintirea lui, prin copilul lui și prin momentele în care ne trimite semne, de Sus, că dragostea nu moare niciodată. Te purtăm în amintire, Sergiu. La mulți ani frumoși, Camelia, sora minunată a lui Sergiu!”, a încheiat Daniel Buzdugan.

