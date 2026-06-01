Insula grecească perfectă pentru o vacanță fără agitație. Aici mașinile sunt interzise

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 21:15
Hydra, Grecia/ sursa foto: Facebook
Vara a început oficial, iar asta înseamnă că vacanțele sunt sau urmează să fie planificate. Oamenii caută tot mai des destinații liniștite, fără zgomotul mașinilor. Deși sunt puține locuri în care nu există urmă de autoturisme, o insulă din Grecia oferă acest lux. 

Destinațiile de vacanță devin din ce în ce mai aglomerate și mai gălăcioase, astfel, obiectivul principal, adică relaxarea devine greu de atins. Totuși, turiștii care vor să se bucure de câteva zile de liniște, fără zgomotul mașinilor trebuie să știe că există o locație perfectă pentru asta. O insulă din Grecia a interzis circulația mașinilor, bicicletelor și a oricăror alte vehicule. Principalul mod de deplasare este taxiul pe apă, iar activitățile sunt diversificate.

Insula grecească unde turiștii au parte de liniște

Cei care își doresc să aibă o vacanță liniștită trebuie să ajungă pe insula grecească Hydra. Acolo traficul rutier este complet interzis, astfel că pe insulă mașinile, bicicletele, motocicletele și scuterele nu sunt permise. Deplasarea localnicilor și turiștilor se face exclusiv pe jos sau prin intermediul taxiurilor pe apă.

Portul Hydra are aproximativ 1.900 de locuitori, însă pe lângă oraș există și alte sate cu peisaje impresionante precum Mandraki, Kamini, Vlychos, Palamidas, Episkopi și Molos. Principalele activități puse la dispoziție pentru turiști sunt plimbarea relaxantă prin port, drumețiile în natură sau excursii către insulele din apropiere și tururi cu barca, vizite la muzeele locale și conacele istorice sau pur și simplu să facă plajă pe insulele cu apă turcoaz și limpede.

Provocările lipsei infrastructurii rutiere

Deși pentru asta a devenit cunoscut și apreciat, în special de cei în vârstă, pentru că se pot deplasa mai ușor, localnicii trec prin provocări zilnice. În urmă cu doi ani a avut loc un accident grav care a scos la suprafață această lipsă. Izbucnise un incendiu de proporții din cauza unor artificii trase direct de pe un iaht. La acel moment, autoritățile au vorbit despre asta pe rețelele de socializare.

Focul, provocat de artificii lansate de pe o ambarcațiune, arde singura pădure de pini de pe insulă, într-un loc greu accesibil şi fără drumuri, au semnalat pompierii sezonieri de pe insulă pe Facebook.

