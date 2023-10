Daniel Buzdugan deconspiră cel mai ascuns secret al său, după 20 de ani de căsnicie! La ce tactici a apelat pentru a-și cuceri soția: ”M-am dus la ea cu un microfon și…”

Din 3 noiembrie, publicul cinefil îl poate urmări pe Daniel Buzdugan în lungemtrajul „21 de rubini”, regizat de Ciprian Mega. Partenerul lui Mihai Morar interpretează, culmea, rolul unui om de radio, alături de Dana Rogoz. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a vorbit despre interacțiunea cu Anthony Delon, colegul de platou, despre care a avut doar cuvinte de laudă. Mai mult, Buzdugan a făcut și alte mărturisiri de suflet, după ce amintirile l-au animat.

Vedeta își aduce aminte cu plăcere de momentul în care și-a întâlnit soția la Iași, în Copou. Daniel Buzdugan povestește, cu zâmbetul pe buze, care i-a fost tactica de a o atrage pe Monica, cea care i-a devenit consoartă, în urmă cu 20 de ani. Credeți-ne pe cuvânt, povestea este impresionantă!

Daniel Buzdugan a jucat alături de Dana Rogoz și Anthony Delon în filmul „21 de rubini”, prezent la cinematografe în această toamnă

CANCAN.RO: Cu cine ai filmat cel mai mult, dintre actorii mari din distribuția filmului „21 de rubini”?

Daniel Buzdugan: Am filmat cu Delon. E atât de normal și atât de firesc omul ăsta. Mergeam de la hotelul unde stăteam, la restaurant, pe frig. Am filmat în Oradea și am mers pe malul Crișului, te uimește să vezi că un om de calibrul lui stă de vorbă cu oricine, chiar și cu mine. Ne-am simțit foarte bine, firesc. Erau și momente în care trebuia să dai dubla încă o dată și încă o dată. Nu se enerva nimeni.

CANCAN.RO: Ești băiat bun sau băiat rău în film?

Daniel Buzdugan: Mă joc pe mine, sunt un om de radio. Eu și Dana Rogoz suntem niște oameni de radio, care-i avem într-un studio de talk show pe Anthony Delon și pe colega lui.

CANCAN.RO: Crezi că le mai arde oamenilor să vină la film și să consume artă, având în vedere că în lume se întâmplă o mulțime de lucruri negative?

Daniel Buzdugan: Cred că asta ne poate salva, frumosul, ne poate salva sufletele.

Povestea neștiută a căsniciei dintre Daniel și Monica Buzdugan: „Pe listă mai aveam încă 20!”

CANCAN.RO: La matinal, mai ești la fel de montat sau vine ziua în care nu mai vrei să faci asta?

Daniel Buzdugan: Doamne, nu! Noi facem cu dragoste ceea ce facem. Și avem o misiune de a aduce un pic de bucurie. Cred că suntem unii dintre puținii oameni care fac asta și nu se încrâncenează. Când vedem subiecte foarte serioase, încercăm să trecem cât mai repede peste ele, să nu le luăm în serios. Că cel care se ia foarte în serios este omul prost. Omul prost e foarte serios, el le știe pe toate. Dar haideți să ne bucurăm de viață!

CANCAN.RO: Tu ai plecat din Copou?

Daniel Buzdugan: Din Copou era bine. Eu am plecat din Alexandru cel Bun, cartier muncitoresc. Dar Copoul era podiumul Moldovei, toate fetele faine, toate frumusețile Moldovei se plimbau pe Copou. Acolo mi-am cunoscut nevasta, acolo am agățat-o. Aveam tot așa un microfon, nu scria CANCAN, că dacă scria CANCAN, aveam succes. Dar oricum aveam succes. M-am dus la ea și am întrebat-o, zic «ce părere aveți despre cuvântul kitsch?».

A fost una dintre puținele fete care știa, mi-a explicat, mi-a dat definiția. În rest, toată lumea, fiind din Moldova, se gândeau la cuvântul «chici», adică să cazi. I-am luat numărul de telefon, era deșteaptă și la un moment dat s-a prins că eu pe lista aia mai aveam încă 20 și ceva de numere de telefon. M-a întrebat de ce îi iau numărul de telefon, i-am zis că așa e deontologic. Că toate fetele care se aud la emisiunea pe care o făceam eu seara, la Radio Nord-Est, din Iași, „Buzduganul de seară” se chema. Zic «așa ne cere CNA-ul, pentru toate persoanele care se aud la radio, să avem un control». După două săptămâni am sunat-o. Zice «cam târziu, cam târziu, acum mi-a venit rândul?!».

