Viața amoroasă a lui Daniel Buzdugan. Dezvăluiri despre fostele iubite. „Se comportau ca niște disperate”. Cum e cu soția lui

Daniel Buzdugan are o căsnicie de 20 de ani cu soția sa, Monica. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio a mărturisit care au fost sacrificiile pe care le-a făcut, de-a lungul timpului, pentru a avea o relație armonioasă. Actorul a vorbit și despre femeile pe care le-a avut înainte de actuala parteneră de viață.

Daniel Buzdugan (48 de ani) se bucură de o carieră de succes. În prezent, Buzdugan este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți oameni de la radio. În fiecare dimineață, de luni până vineri, Daniel Buzdugan și Mihai Morar prezintă matinalul de la Radio ZU. De-a lungul timpului a mai avut și alte meserii: actor, prezentator TV și jurat în cadrul showului de divertisment Splash! Vedete la Apă, de la Antena 1. Pe partea profesională, omul de radio se poate lăuda cu realizările pe care le-a avut de-a lungul timpului. Nici la capitolul „relație” actorul nu stă rău deloc.

Daniel Buzdugan se iubește de peste două decenii cu soția lui, Monica, cea care i-a dăruit doi copii, pe Maria și pe Luca Buzdugan. Deși căsnicia este una armonioasă, matinalul de la Radio ZU nu neagă că au existat și mici certuri sau tensiuni în relația de cuplu, însă a știut cum să le gestioneze.

Daniel Buzdugan, secretele unui mariaj de succes: „Se termină repede”

Buzdugan a mărturisit că există loc de certuri în orice relație, însă în ceea ce îl privește nu este genul de bărbat care ține supărare. Din contră, micile tensiuni se încheie repede, asta pentru că de cele mai multe ori, aceste discuții apar din motive neîntemeiate.

„Da, există, că ne certăm. Dar sunt certuri care, până la urmă, se termină repede. Pornesc de la faptul că mie îmi plac foarte mult minimalismul, simplitatea în casă și arunc tot felul de lucruri. Cutii, pungi, haine pe care nu le mai folosim, tot felul de chestii de prin bucătărie, pe care eu le consider în plus și se trezește că ajunge acasă, după ce am făcut curățenie, și îi lipsește o sită, îi lipsește nu știu ce ustensilă de bucătărie de stors, de curățat, de nu știu ce, pe care o folosește o dată la un an sau o dată la trei ani. Eu am filozofia asta: „Nu folosim, pa, la revedere! Nu aglomerăm. Nu îmi place aglomerația”.

Cât despre relațiile pe care le-a avut înainte de a căsători, omul de radio a mărturisit, fără perdea, faptul că până să o întâlnească pe soția sa nu a simțit acea libertate și acea chimie de care are nevoie o relație pentru a funcționa.

„Cred că și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că, înainte de ea, am avut parte de dezastre. Eram urmărit, mă trezeam în tot felul de situații neplăcute în care fetele cu care eram se comportau ca niște disperate. După ce am cunoscut-o pe Monica, am zis: ‘Incredibil, nu se poate așa ceva!‘. Mă simțeam super liber, e o relație foarte frumoasă. Cred că lucrurile ar trebui să se întâmple așa de la începutul unei relații. Cine spune că o să se schimbe el sau ea pe parcurs nu este adevărat, mai ales după căsătorie. E foarte important să setezi lucrurile din fabrică, din start, ca să ai parte de o viață faină și liberă. Stres zero”, a declarat Daniel Buzdugan, pentru Viva!.

