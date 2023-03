În urmă cu șapte ani a făcut, total neintenționat, o glumă, pe care nu a putut să și-o ierte nici până în ziua de astăzi. În direct, la Radio ZU, după un meci de fotbal între România și Congo, Daniel Buzdugan și Mihai Morar au folosit termeni precum „maimuțe“, „urangutani“ și „primate“ pentru a-i descrie pe jucătorii congolezi. Kamara a vărsat lacrimi amare și a jurat că nu le va ierta niciodată pe cele două vedete ale Antenei 1. Daniel Buzdugan, a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, că ar vrea să se împace cu vedeta de la SURVIVOR.

În 2016, imediat după meciul amical dintre Naționala de Fotbal a României și cea a Echipei Naționale a Republicii Congo, matinalii de la Radio ZU au făcut câteva comentarii pline de umor, care au fost înțelese total greșit de către congolezii aflați pe teritoriul României.

(Vezi și: ”MAMA MI-A ASCUNS BULETINUL ȘI…” + CUM A TREMURAT PROFESORUL CARE-L ”ALTOISE”. DANIEL BUZDUGAN, DEZVĂLUIRI SAVUROASE! AȘA L-A PRINS REVOLUȚIA DIN 1989)

Printre ei se numără și Kamara, originar din Guineea Franceză și membru al trupei Alb Negru, care s-a declarat total jignit de declarațiile vedetelor Antena 1, pe care le-a considerat a fi rasiste și umilitoare. Pe atunci, Mihai Morar și Daniel Buzdugan i-au descris pe fotbaliștii congolezi ca fiind “maimuțe”, „urangutani“ și „primate”, fără a realiza faptul că niște simple glume vor răni suflete…

Kamara a plâns în hohote

În calitate de persoană publică și reprezentant al comunității din care face parte, Kamara a considerat că este nevoie să-i urecheze pe cei doi moderatori, ba chiar a vărsat lacrimi, declarând că se simte “uluit și jignit” de către vedetele Antenei 1.

“S-a mers prea departe și pot fi repercusiuni atât la nivel național, cât și internațional. Nu simt gluma. Sunt român de o altă culoare decât cea care le place celor doi prezentatori. Ce învață un copil în 2016? Că un om negru e o maimuță? Oare se gândesc că aceste comentarii deplasate fac mult rău? De ieri până acum, am plâns de trei ori. Să nu mai aud de ei”, declara pe atunci vedeta de la Survivor.

(Citește și: PUȚINI ȘTIU ASTA! CINE A FOST VEDETA CARE I-A DAT O ȘANSĂ LUI DANIEL BUZDUGAN LA ÎNCEPUTURILE CARIEREI: „ERA CEL MAI PROST TEHNIC PE CARE L-AM VĂZUT”)

Așa cum era de așteptat, Daniel Buzdugan a reacționat imediat, cerându-și scuze pentru comentariile mai puțin fericite. Vedeta Radio ZU a explicat că educația primită îl împiedică să fie rasist și că remarca lui nu a fost nicidecum una tendențioasă, ci pur și simplu interpretată greșit. Au trecut șapte ani de atunci, însă Kamara nu a reușit să treacă peste acel episod și nu i-a iertat pe cei doi prezentatori nici până în ziua de astăzi.

Daniel Buzdugan vrea să facă pace cu Kamara

În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Daniel Buzdugan a rememorat momentul, pe care îl regretă și acum. Ezită să ne răspundă atunci când îl întrebăm dacă a mai vorbit cu Kamara, însă mărturisește că și-ar dori ca artistul să treacă peste incidentul de acum șapte ani:

“Nu am o problemă, mă pot împăca frumos cu toată lumea, nu-mi place să fiu supărat cu nimeni. Cu siguranță, de a lungul carierei, au mai fost supărați unii, alții. Am încercat să îmi cer scuze în fața tuturor celor cărora le-am greșit cu ceva, dacă am greșit. Și, cu siguranță, am mai greșit, pentru că nu ai cum să nu mai și greșești.

Numai cei puternici recunosc când greșesc. Nu e o slăbiciune, ci o calitate. Au existat și cazuri de personalități care a doua zi îmi cereau să nu-i difuzez. Era mai greu pentru mine, pentru că trebuia să o iau de la capat, să dau telefoane. Dar asta este, am fost mereu foarte înțelegător”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.