Daniel Buzdugan nu ar spune „nu” propunerii de a participa la show-ul de la Antena 1, „America Expres”, cea mai de succes emisiune din România. Actorul și cunoscutul om de radio ne-a dezvăluit cu cine ar pleca în „aventura vieții sale” și ce soluție ar găsi dacă l-ar avea ca partener pe Mihai Morar. CANCAN.ro are toate amănuntele.

Daniel Buzdugan ar fi dispus să lipsească de acasă timp de câteva luni și să înfrunte toate obstacolele de la „America Express”. Cunoscutul prezentator de radio ar pleca la drum alături de fiica sa, Maria, dar ar face cuplu și cu prietenul și colegul său, Mihai Morar. Are deja și soluția optimă, pentru a nu pierde timpul când va fi nevoit să facă autostopul.

„Încă nu mi s-a propus să particip, dar nu cred că aș zice . Este foarte greu, dar e o emisiune la care cred că toată lumea și-ar dori să participe. Nu știu cine ar putea refuza, e fabulos ceea ce se întâmplă acolo. Ca partener mi-aș dori să plec cu Maria, cu fiica mea. Dacă aș merge cu Mihai Morar, m-aș îmbrăca eu în femeie. Așa ai mai multe șanse la autostop. Se pierde mult timp dacă echipa este formată din doi bărbați. Atunci m-aș epila, mi-aș pune o perucă și aș fi partenera lui Morar. O să fie Morar și Buzduganca. Într-o echipă trebuie să fie și o femeie. Așa că m-aș costuuma în gagică, să nu avem timpi morți. Ori într-o babă. În orice țară, oriunde ai fi, de o femeie bătrână ți se face milă. Și e și respectată ”, a declarat acesta pentru CANCAN.ro.

Daniel Buzdugan și Mihai Morar se cunosc de mai bine de 18 ani și formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri de prezentatori de radio. Iar „farsele lui Morar și Buzdugan”, fie că-s mai vechi sau noi, constituie un adevărat moment de amuzament.

„Vezi că pe fata asta am iubit-o”

Altfel, actorul are o relație specială cu cei doi copii ai săi, Maria, fiica cea mare și mezinul Luca. El știe deja cum se va comporta peste ceva ani, dacă va deveni socru mic.

„Voi avea în vedere două-trei chestii. I-aș spune ginerelui vezi că pe fata asta am iubit-o, am crescut-o, măcar să ai grijă de ea așa cum am avut noi. Iar Mariei i-aș spune, tu ți l-ai ales, cu el te descurci, te speli pe cap cu el. Aș ține și cu el, fetele sunt mai guralive…iar dacă aș vedea că sare pe el cu gura, i-aș ține partea, ca bărbat. Dar nu m-aș băga în sufletul lor. Certurile, discuțiile, să și le rezolve ei.

I-aș da Mariei și câteva sfaturi. I-aș zice dacă aș vedea că nu e cum trebuie, depinde de ea dacă va înțelege sau nu”, ne-a mai spus actorul.

Ce pasiune are fiica sa

Marea pasiune a fiicei lui Daniel Buzdugan o constituie echitația. Vedeta ne-a dezvăluit că aceasta petrece mult timp în preajma cailor și că a participat și la competiții:

„Mariei îi plac foarte mult caii. Face echitație de ceva vreme, uneori stă cu ei de dimineața până seara. Îi și îngrijește, nu doar îi călărește. A fost și la competiție. Nu vreau să-i cumpăr cal, e o responsabilitate în plus, trebuie să te ocupi de el”.

Cel mai penibilo-amuzant moment

În ceea ce-l privește pe Daniel Buzdugan, acesta ne-a povestit care e unul dintre cele mai penibilo-amuzante momente de care are parte:

„Când merg în diverse locuri, iar cineva îmi zice . Eu îi spun, . . Atunci nu știu dacă oamenii glumesc, dacă mă iau la mișto. Dar e pe bune, mi se întâmplă mai ales afară, când mă aud că vorbesc română”.

