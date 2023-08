Daniel Buzdugan, momentul adevărului! De ce nu a luat-o de soție pe Monica timp de 9 ani: „Fiecare a stat acasă la el”

Daniel Buzdugan se bucură de o căsnicie frumoasă de aproximativ 20 de ani. În cadrul unui interviu, omul de radio a povestit că, înainte de a face pasul cel mare, el și Monica au avut o relație timp de 9 ani. Care este motivul pentru care nu s-a grăbit să ajungă în fața altarului, în rândurile de mai jos.

În vârstă de 46 de ani, Daniel Buzdugan este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Pe lângă meseria de actor, Buzdugan poate fi auzit de luni până vineri, la matinalul de la Radio Zu, acolo unde face echipă cu Mihai Morar.

Cu o carieră de succes, actorul nu stă rău nici pe plan profesional. De aproximativ două decenii, Daniel Buzdugan este căsătorit cu Monica, cea care i-a dăruit doi copii, pe Luca și Maria. De-a lungul timpului, omul de radio a mărturisit că este norocos că are o soție care îl înțelege și îl sprijină.

Povestea lor de dragoste a început acum 30 de ani. Cei doi s-au cunoscut de la vârste fragede, însă au reușit să-și clădească o relație armonioasă, care rezistă de trei decenii. Cu toate că și-a dat seama că ea este femeia lângă care își dorește să rămână, Daniel Buzdugan a ezitat să o ceară în căsătorie pe Monica, actuala lui soție.

Motivul pentru care Daniel Buzdugan s-a căsătorit după 9 ani de relație: „Nu am stat împreună”

În cadrul unui interviu transparent, omul de radio a povestit că, deși aveau o relație de 9 ani, abia după au ales să se mute împreună. Actorul a mai dat de înțeles, sub formă de glumă, că a tras de timp cât a putut, ca să nu ajungă în fața ofițerului de stare civilă.

„Nunta am făcut-o pe 27 octombrie – noi ne cunoscuserăm cu nouă ani în urmă, pe 26 octombrie – și am împins-o cât am putut mai înspre toamnă, ca să mai prelungesc puțin starea de necăsătorie. Ceea ce a fost frumos a fost că, timp de nouă ani de zile, fiecare a stat acasă la el. Noi nu am stat împreună. Apoi, m-am mutat la București și ne-am mutat împreună. Parcă am dat kilometrajul înapoi”, a povestit Daniel Buzdugan, notează România TV.

