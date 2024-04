Cătălin Donca vrea să îl distrugă pe Dorian Popa după ce gestul artistului l-a înfuriat la culme

Scandalul persistă între Călin Donca și Dorian Popa! Călin Donca l-a dat în judecată pe cântăreț, acuzându-l de calomnie și de afectarea negativă a afacerilor sale prin afirmațiile făcute de influencer. Donca a declarat că Popa a făcut declarații false atunci când a pretins că a fost investitor în afacerea sa cu panouri solare.

Relația dintre Călin Donca și Dorian Popa s-a deteriorat rapid după ce au pozat în ipostaza de cei mai buni prieteni. Conflictul a izbucnit atunci când Donca a fost arestat, iar atenția s-a îndreptat către legătura lor. În fața presiunii de a-și explica prietenia cu Donca, Popa s-a distanțat rapid de acesta.

Citește și: CĂLIN DONCA ÎL DĂ ÎN JUDECATĂ PE DORIAN POPA! AFACERISTUL NU-L IARTĂ PE VLOGGERUL CARE S-A DEZIS DE EL, DUPĂ CE A AJUNS ÎN AREST

”Cum a reusit sa ma pacaleasca? În primul rând gândițivă că a fost o chestie importantă pentru mine. Eu tin la moralitate, cum ma comport in fata lui Dumnezeu. Am cercetat un pic și am descoperit că in urma contractelor daca se rupe colaborarea poti lua panourile. Dar vorbind cu investitorii, am zis că ce facem cu panourile alea?”, spune Dorian Popa, conform RomâniaTV.