Povestea savuroasă din rulotă spusă de Daniel Buzdugan: Morar le-a dat interdicție! S-a spart damigeana cu vișinată!

Timp de 14 zile, Daniel Buzdugan a făcut turul României într-o rulotă închiriată, în care a parcurs, alături de prietenul său, Mihai Morar, peste 3000 de kilometri. Prezentatorul s-a întors cu povești savuroase, pe care le-a dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Totodată, acesta ne-a spus și cum a ajuns să fie „controlor de trafic”, de-a lungul călătoriei.

Daniel Buzdugan s-a întors acasă, după ce a petrecut nu mai puțin de 14 zile într-o rulotă, cu care a făcut Turul României, în Radio Aventura. Prezentatorul a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că primul lucru pe care l-a făcut a fost să se conformeze interdicției pusă de Mihai Morar, prietenul și coleg său, privind sticlele cu băuturi alcoolice.

„Ne-am întors, după 14 zile și peste 3000 de kilometri. Sunt amețit, rupt de oboseală. Am avut interdicție să ținem băutură în rulotă. Interdicția a pus-o domnul Mihai Morar și bine a făcut. Pentru că anul trecut am gustat câte un pic, dar la un moment dat am primit o damigeană cu vișinată, cu gândul să o lăsăm la un hotel unde ne opream. Dar s-a spart în mașină. A fost dezastru”, ne-a povestit Daniel Buzdugan.

„Eu cu Mihai eram controlorii de trafic”

Astfel că, de fiecare dată când localnicii le-au oferit sticle cu băuturi alcoolice, Budugan & CO au fost nevoiți să facă popasuri, pentru a le împărți trecătorilor:

„Am fost primul care am votat interdicția. Eu împreună cu Mihai eram controlorii de trafic. Pe unde opream, când auzeam sticle în frigider, pe marginea drumului, coboram din rulote și le dădeam oamenilor bere, pălincă.

Așa că, tot ce primeam, împărțeam cu cei care veneau la noi. Le-am dat lor tot”.

Cu ce s-a întors acasă

Buzdu nu s-a întors însă acasă cu mâna goală. Din tot ce a primit de-a lungul călătoriei, prăjturi, plăcinte, pește, a oprit doar…mierea:

„La un moment dat, le-am zis, stați ușor. Veneau cu de toate la noi, să le punem în rulotă – cu plăcinte, prăjturi, pește. Nu aveam cum să luăm, rulotele erau nou-nouțe. Nu era ok ca cine le închiria după noi să miroasă a pește sau a alcool.

În schimb ne-am întors acasă cu căpăceală de la stupi și miere de albine.

Ne-am simțit ca niște oameni dintre oameni. Chiar povesteam că Radio Zu e atât de iubit și de acultat, pentru că noi suntem ei. Am fost recunoscuți chiar și-n Covasna. Și s-au bucurat să ne vadă. Culmea, am cerut pâine în românește și chiar ne-au adus pâine”.

VEZI ȘI: Daniel Buzdugan l-a jignit îngrozitor pe Kamara, de la Survivor, iar acum caută izbăvirea: “Eu aș vrea să mă împac și…”

Muzica ce a acoperit furtuna

De-a lungul călătoriei, Buzdu și Morar au scăpat de ambuteiaje și de caniculă, dar au prins „o furtună fantastică”. Pe care au ignorat-o însă, într-un mod aparte.

„Am avut cea mai bună perioadă, pentru că nu am avut parte absolut deloc de ambuteiaje. Am circulat peste 3000 de kilometri ca Vodă prin lobodă. Lumea cred că era plecată. Am mers prin zonele unde chiar era răcoare, am fost pe urma furtunilor.

La Satu Mare, după emisiune, am prins o furtună fantastică. Am stat în rulotă. Am dat drumul la muzică, se auzea mai tare decât furtuna. A fost 1-0 pentru noi.

Eu am evadat o noapte, la mama. Nu era trecut în traseu, dar ajungând la Iași, nu puteam să nu mă opresc la mama. A doua zi aveam emisiune la Vaslui, dar m-a adus un prieten acolo. Mama s-a bucurat foarte tare să mă vadă, de vreo lună nu ne mai întâlnisem”, a adăugat acesta.

Pe urmele regelui Charles

În urma călătoriei sale, Daniel Buzdugan a fost impresionat de câteva locuri, de o frumusețe aparte. Primul dintre acestea e satul Viscri, acolo unde merge și regele Charles:

„Mi-au rămas în inimă bucăți din câteva locuri din România, pe care le recomand tuturor. La Viscri, unde regele Charles este cel mai bun brand-ambasador al României. Ar trebui să profităm mai mult de asta. E o zonă foarte frumoasă, dar cu foarte puțini turiști români acolo. E o idee de vacanță, o oază de liniște.

Apoi în inima Deltei, pe Canalul Sulina, la Lebăda, dar și la Pescăria lui Matei, la Agigea, amplasată într-un loc fabulos. Pe vremuri aveam o prietenă căreia îi spuneam că are ochii albaștri ca marea de Agigea, o culoare diferită de restul. E un loc special, tare frumos”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.