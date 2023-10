Anthony, băiatul lui Alain Delon, dezvăluie cel mai bine păstrat secret despre relația pe care o are cu legendarul său părinte: „A fost greu, a fost complicat!”

A fost avalanșă de vedete, numai una și una, la premiera de gală a filmului „21 de rubini”. Capodopera cinematografică rulează pe marile ecrane din toată țara începând cu data de 3 noiembrie, iar printre starurile ce pot fi urmărite se numără Mickey Rourke, Dorel Vișan, Loredana Groza, Daniel Buzdugan sau Anthony Delon. Cel din urmă, a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Fiul lui Anthony Delon a vorbit deschis despre cum l-a impactat renumele tatălui în industria cinematografică. La început, susține protagonistul din „21 de rubini”, presiunea a fost covârșitoare. Mai apoi, actorul a început să fie apreciat pentru propriile realizări, dezvăluie acesta.

Fiul lui Alain Delon joacă în filmul „21 de rubini”, alături de Mickey Rourke și nume grele din industria cinematografică autohtonă

CANCAN.RO: Care este opinia dumneavoastră despre România și ce cuvinte știți în română?

Anthony Delon: Niciunul, le-am uitat! Am fost aici în ianuarie, așa că dacă am știut cuvinte în română, le-am uitat. Dar tot ce pot să spun este că e mai mult despre actorii români. Și cred că actorii români cu care am lucrat, acum, dar și în urmă cu 20 de ani, sunt niște oameni buni și niște actori de un profesionalism aparte. Corina, am făcut o grămadă de scene împreună, este foarte bună! Și chiar am apreciat că am luicrat cu ea.

CANCAN.RO: Am auzit că ați scris și o carte…

Anthony Delon: Este finalizată!

CANCAN.RO: Este despre viața dumneavoastră?

Anthony Delon: Nu, este ficțiune. Este despre iubire și familie.

Anthony dezvăluie cel mai bine păstrat secret despre relația cu tatăl său, actorul Alain Delon

CANCAN.RO: Am o întrebare extrem de personală. V-a încurcat sau v-a ajutat numele tatălui dumneavoastră, în carieră?

Anthony Delon: Ambele. La început, m-a ajutat, când am început. Dar în același timp, a fost complicat.

CANCAN.RO: Considerați că din această pricină oamenii au avut mai multe așteptări din partea dumneavoastră?

Anthony Delon: Când am început, da. Apoi, nu, pentru că apoi au descoperit cine sunt și m-au apreciat pentru cine sunt, de fapt. Dar la început, este adevărat, a fost dificil, pentru că aveau o mulțime de așteptări din partea mea.

CANCAN.RO: Care este cel mai prețios sfat pe care Alain Delon vi l-a oferit?

Anthony Delon: “Fă-o exact cum vrei tu!”

