Oana Roman a dat trendul în România! A fost prima care a făcut această meserie destul de căutată acum

Oana Roman a participat la evenimentul Bucharest Fashion Week și a avut mari emoții atunci când i-au fost lăudate rezultatele pe care le-a dobândit de-a lungul anilor, în meseria pe care o practică. De asemenea, vedeta a spus că a dat trendul și a îndrăznit să riște, atunci când acest job nu era căutat în țara noastră. Iată despre ce este vorba!

Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete din țara noastră, a vorbit despre pasiunea și dedicarea pe care le are pentru domeniul în care activează. Vedeta a mărturisit că deși decizia luată a fost una riscantă, mama ei a încurajat-o să practice această meserie, iar alegerea s-a dovedit a fi una excelentă, având în vedere rezultatele din prezent.

CITEȘTE ȘI: Doliu pentru Oana Roman! La 9 luni de la moartea mamei sale, a pierdut doi prieteni în aceeași zi

Oana Roman a urcat pe scena evenimentului Bucharest Fashion Week și a menționat cât de greu i-a fost să exceleze în această meserie de una singură, dar totul a meritat într-un final. De asemenea, printre lacrimi, vedeta i-a dedicat acest premiu mamei ei, regretatei Mioara Roman.

„Anul acesta premiul este foarte important, pentru că este pentru munca mea, pentru cei 25 de ani de când am început să muncesc în PR, la începuturile acestei meserii, când în România nu prea făcea nimeni treaba asta. Sunt tare mândră că după 25 de ani mi se recunosc meritele și faptul că am reușit să supraviețuiesc singură în branșa asta, absolut independentă și nu a fost tot timpul simplu”, a spus Oana Roman în cadrul evenimentului Bucharest Fashion Week.

Vedeta a simțit nevoia să vorbească despre mama căreia îi duce dorul. Oana Roman i-a mulțumit regretatei Mioara Roman pentru faptul că a încurajat-o să înceapă o carieră în meseria de PR și comunicare, deși nu era un job care să promită multe la vremea respectivă. Mai mult, aceasta a dezvăluit faptul că actoria se afla printre variantele ei la vremea respectivă, dar tatăl său nu o încuraja deloc să meargă în această direcție.

„I-am mulțumit mamei mele, ea este mentorul meu. Eu am făcut și fac această meserie datorită ei. Ea m-a îndrumat către această meserie atunci când în România încă nu existau profesioniști în PR, nu auzise nimeni de meseria asta în 1994. Mama a zis că e de părere că meseria asta mi s-ar potrivi foarte bine.

Datorită ei am învățat să fac asta, fără ea nu știu ce aș fi făcut. Eu am vrut să mă fac actriță și tata nu prea a fost de acord. Fac meseria asta cu pasiune, singură, pentru că așa îmi place și sunt mândră de toți clienții mei și le mulțumesc că au avut încredere în mine și sunt tare mândră de fiecare din sutele de evenimente pe care le am făcut din 1999 încoace. Fără agenție și fără echipă în spate…”, a spus Oana Roman pentru Click.ro.