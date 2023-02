Anthony Delon se află zilele acestea în România, la Oradea, unde filmează pentru un proiect special, pelicula „21 de rubini”, regizată de Ciprian Mega. Daniel Buzdugan, unul dintre actorii care fac parte din distribuție, a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO detalii din timpul filmărilor. Colegul lui Mihai Morar ne-a povestit cât de greu a fost să lucreze cu fiul lui Alain Delon, dar și cum a fost „pedepsit”, după ce a încurcat replicile.

Filmul „21 de rubini” încheie trilogia cu acelaşi nume care mai cuprinde peliculele „Dimineaţa care nu se va sfârşi”, despre drama femeilor emigrante, şi „Glasul care strigă în pustie”, despre viaţa părintelui Calciu Dumitreasa. Producția la care se lucrează în prezent se doreşte a fi o radiografie a societăţii româneşti post-decembriste.

Dincolo de actori bine puși în scenă, pe platourile de filmare au existat și multe momente amuzante.

Daniel Buzdugan a avut ocazia să îl cunoască pe Anthony Delon îndeaproape și a dezvăluit pentru CANCAN.RO că, pe lângă profesionalismul de care a dat dovadă, l-a impresionat că este un om smerit. Fiul lui Alain Delon nu are nevoie de prea multe prezentări, cariera sa vorbește de la sine, dar cu toate că este un actor recunoscut la nivel mondial i-a tratat pe toți cei din jur într-un mod egal.

NU RATA: DANIEL BUZDUGAN, ÎN LACRIMI CU GÂNDUL LA UNA DINTRE CELE MAI DE PREȚ PIERDERI ALE FAMILIEI SALE: “A MURIT ÎN PRIMĂVARA ASTA ȘI N-O S-O UIT NICIODATĂ!”

Buzdu nu s-a simțit nicio secundă copleșit de imaginea actorului, pentru că, spune el, i-a oferit întotdeauna siguranța că lucrurile vor decurge bine.

„El e genul de om care nu te inhibă, te susține, te încurajează, râde când vede că ai o performanță, când vede că ai terminat rolul. E un coleg foarte bun. Am mai lucrat în diverse proiecte cu diverși oameni cunoscuți și vreau să spun că era atât de stresant pentru că erau genul de oameni care spuneau „Hai ok, am venit să joc și eu aici… Uite-l și pe ăla de la radio, ești actor, dar n-ai jucat, eu sunt profesionist, hai zi mai repede”, o stare din asta de stres, de încordare. Întâlnirea cu Anthony Delon a fost o oază de liniște. Este un om smerit”, ne-a povestit Daniel Buzdugan.

Anthony Delon l-a „pedepsit” pe Buzdu de față cu toată lumea!

Anthony a avut multă răbdare pe platourile de filmare, însă, cu toate acestea, la un moment dat… paharul s-a umplut. După ce Daniel Buzdugan a încurcat replicile de mai multe ori și a fost nevoie ca filmarea să se reia, Delon i-a adresat o replică la care nimeni nu se aștepta.

CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A INTRAT ÎN CULISELE FILMĂRILOR DE LA ORADEA, CU ANTHONY DELON ȘI MICKEY ROURKE. „WOW, TE DUCI PE JOS? MĂ IEI ȘI PE MINE?”

În stilul său caracteristic, celebrul actor i-a spus lui Buzdu, în fața tuturor celor prezenți, că e bun de „plată” pentru că filmările s-au terminat mai târziu. A fost, bineînțeles, o glumă facută de fiul lui Delon, care a reușit să le aducă actorilor zâmbetul pe buze.

„La filmări au fost multe momente în care a trebuit să reluăm pentru că ne mai încurcam, mai trebuia modificată lumina sau modificat cadrul pe acolo că parcă nu era bun ca cel inițial, au fost foarte multe reluări, dar el nu a pufnit cum sunt unii „Hai frate să terminăm și noi mai repede”, adică omul nu a zis nimic. Râdea. La un moment dat m-am încurcat eu la o replică și a zis „Ok. Gata. La filnalul fimării, Daniel face cinste cu Prosecco la toată echipa”. Adică ceva frumos”, ne-a mai dezvăluit colegul lui Mihai Morar.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.