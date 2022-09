Destăinuirile făcute de Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer al meu”

Daniel Buzdugan (48 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul primei ediții a podcastului „Înapoi în viitor cu Andreea Perminova”. Omul de radio și-a amintit, cu zâmbetul pe buze, despre perioada copilăriei, dar și despre modul cum mama sa i-a fost un model în viață.

Daniel Buzdugan a luat parte la prima ediție a podcastului „Înapoi în viitor cu Andreea Perminova”. Omul de radio și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai frumoase perioade pe care le-a trăit, și anume copilăria. Cu zâmbetul pe buze, Daniel Buzdugan a povestit despre „pățaniile” pe care le făcea în perioada adolescentină, dar și despre faptul că mama lui i-a fost, cu adevărat, un model și un mentor în viață.

Daniel Buzdugan: ”Am avut o copilărie fericită”

Daniel Buzdugan deschide cufărul amintirilor și mărturisește, cu emoție în glas, despre perioada când era mic. Omul de radio în vârstă de 48 de ani a povestit, în cadrul podcastului „Înapoi în viitor”, faptul că perioada copilăriei a fost frumoasă atât pentru el, cât și pentru fratele lui.

”Am avut o copilărie fericită. M-am născut în Iași, dar părinții erau din județul Neamț, comuna Stănița. Vacanțele de vară mi le petreceream acolo, mergeam cu animalele la câmp, am dormit în fân, am dat foc la fân la un moment dat. Eram adolescenți și erau niște băieți mai mari care fumau, ne-au dat și nouă niște țigări bulgărești și a venit unchiul meu. Și când l-am văzut, am aruncat țigara în spate și a luat foc. M-am simțit ca-n poveștile lui Creangă. Am fost și pedepsit cu vorba și când eram foarte supărat, îi amenințam că mă duceam la ceilalți bunici, care erau în alt sat, la vreo 7 kilometri. La un moment dat, mi-am făcut și bagajul, aveam o valiză. Mi-am băgat rapid toate hainele și, pe drum, cum căram eu geamantanul, s-a desfășut și au început să cadă ciorapi, pijamale… M-am întors și m-au iertat”, a povestit Daniel în podcast.

Daniel Buzdugan: ”Mama a fost cel mai mare influencer”

”Mama a fost cel mai mare influencer. Stătea cu gura pe noi, adică eu și cu fratele meu mai mare, și cel mai mare critic. Mă și mângâia cu vorba, dar când era vreo problemă, stătea, mă urmărea să vadă dacă fac la matematică, dacă îmi fac lecțiile, dacă învăț pentru examene. Îmi amintesc că ascundeam cărți. Îmi plăcea foarte mult să citesc”, a mai mărturisit omul de radio.

În plus, Daniel Buzdugan a mărturisit că este un iubitor al naturii, lucru pe care l-a transmis și copiilor săi. Omul de radio a mărturisit că merg, împreună, în pădure, în fiecare weekend, iar cei mici sunt îndrăgostiți de natură: ”E foarte importantă legătura cu pământul”.

Daniel Buzdugan a fost contabil la o bancă

De asemenea, Daniel Buzdugan a mărturisit că a început să muncească încă de mic, de la vârsta de 15 ani. După ce a dat la facultate, omul de radio a lucrat, inițial, pe o poziție de contabilitate. Pentru că nu a reușit să intre la Filosofie, a lucrat timp de un an la o bancă din România, apoi s-a înscris pentru admiterea la Actorie pe care a și luat-o.

”Am început să muncesc de la vârsta de 15 ani când eram cu un prieten care era îndrăgostit de operă, pentru că avea un vecin care cânta la Opera Română din Iași, și am început să mergem la figurație la operă. Am început să câștig primii bani de acolo și chiar îmi puteam lua o haină, puteam să merg la o cofetărie să îmi plătesc singur prăjitura. Și a fost foarte important, pentru că de la vârsta aceea am început să prețuiesc banul și să mă bucur de faptul că pot să mă întrețin singur. Tata lucra în Miliție, deci era un singur salariu în casă. Eu m-am născut la 7 luni, 1,1 kg. am avut la naștere, mama a trebuit să renunțe la serviciu pentru mine. (…) Până în clasa a XII-a am muncit la operă și la teatru în Iași, apoi am dat la facultate. (…) Am dat la Facultatea de Filosofie, am picat primul sub listă și a trebuit să mă pregătesc pentru anul viitor. Nu știam ce să fac. Am început să mă pregătesc pentru Actorie.

M-am angajat la Banca Comercială din Iași, abia se înființase, m-am dus și am dat un examen, am luat examenul și am fost contabil un an. Nu mi-a plăcut, era destul de greu”, a mai mărturisit Daniel Buzdugan.

