Daniel Buzdugan, în lacrimi cu gândul la una dintre cele mai de preț pierderi ale familiei sale: “A murit în primăvara asta și n-o s-o uit niciodată!”

Invitatul săptămânii la podcastul „ALTCEVA” este nimeni altul decât matinalul de la Radio ZU, Daniel Buzdugan. Personaj dominat de bunătate și cumsecădenie, omul de radio a făcut dezvăluiri de suflet în cadrul interviului difuzat de la ora 19:00 pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Colegul lui Mihai Morar a izbucnit chiar în lacrimi când și-a adus aminte de una dintre pierderile importante din familia sa.

Daniel Buzdugan a vorbit plin de emoție despre moartea primului animal de companie pe care căminul său l-a găzduit. Este vorba despre o cățelușă adoptată de vedetă, care a părăsit această lume în primăvară. Momentul integral poate fi urmărit începând cu ora 19:00, în podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene”, chiar AICI!

„A murit în primăvara asta și n-o s-o uit niciodată!”

Adrian Artene: Te-ai gândit vreodată să îl urmezi pe Hristos? Poate în pelerinajele tale, te gândești «un an de pauză mă retrag în pustietate»?

Daniel Buzdugan: Da, mi-ar plăcea. Oricum, vacanțele le fac în zone liniștite, de multe ori în weekend mă duc cu câinele prin parcuri, prin păduri, uneori chiar îmi zic ai mei «să îți iei telefonul la tine»!

Adrian Artene: Te-am văzut în alte postări, tolănit lângă câine în iarbă…

Daniel Buzdugan: Leg câinele, pentru că e un cățel de vânătoare și el când simte vânat are o viteză de nu-l vezi. Și atunci îl leg, odată m-am trezit că nu mai era lângă mine, mi-a sărit inima.

Te îndrăgostești și numai cine n-are câine nu știe cât de pătimaș poți să fii sau cât de mult patos poți să fii în momentul în care ai un cățel.

Mi-a murit o cățelușă maidaneză, primul cățel al familiei, o cățelușă luată de pe un șantier. Fetița a murit în primăvara asta și n-o s-o uit niciodată, momentul în care am plecat la radio în dimineața respectivă o vedeam că suferă și se întindea spre mine.

M-am întors de vreo trei ori ca să îi mulțumesc pentru toată dragostea pe care ne-a oferit-o cățelul respectiv. Și când am venit după emisiune, m-am întors acasă, a mai trăit un pic și a murit Fetița, am dus-o și am îngropat-o.

