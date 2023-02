În curând, cinefilii se vor putea bucura pe marile ecrane de producția românescă „21 de rubini”, regizată de un preot în vârstă de 37 de ani. Anthony Delon, Mickey Rourke, Elisabetta Pellini, Daniel Buzdugan sau Dana Rogoz sunt doar câteva dintre numele care vor completa distribuţia lungmetrajului, inspirat din viaţa reală. CANCAN.RO a intrat în culisele filmărilor de la Oradea și vă prezintă informații în exclusivitate. Colegul lui Mihai Morar de la Radio Zu ne-a povestit cum s-au desfășurat până acum filmările, alături de fiul celebrului Alain Delon.

16 zile vor dura filmările lungmetrajului „21 de rubini“, iar din distribuție fac parte 20 de actori şi 600 de figuranţi. Lungmetrajul este continuarea altei pelicule, a cărei acţiune se petrece în anii ’90. Noua producţie se doreşte a fi o radiografie a societăţii româneşti post-decembriste.

CITEȘTE ȘI: DANIEL BUZDUGAN, LA UN PAS DE A PROPOVĂDUI ADEVĂRUL ÎN BISERICĂ, NU LA RADIO: “MI-AR FI PLĂCUT SĂ MĂ FAC PREOT!”

Daniel Buzdugan a oferit pentru CANCAN.RO primele impresii despre experiența pe care a trăit-o alături de celebrul Anthony Delon. Pe lângă emoțiile pe care le-a trăit în momentul în care a făcut cunoștința cu acesta, colegul lui Mihai Morar a fost impresionat de omul pe care l-a descoperit în spatele camerelor. Fiul lui Alain Delon nu este nici pe departe așa cum poate unii și-au imaginat!

„A fost o experiență foarte frumoasă, mai ales întâlnirea cu Anthony Delon, care este un om super modest și vine dintr-o familie de legendă, un om care are niște relații la nivel mondial, se știe cu actori, cu regizori, cu tot felul de vedete. Am avut emoții, mai ales când te întâlnești cu un om de calibrul acesta, dar a fost atât de simplu și chiar mă gândeam cât de frumoasă e simplitatea”, ne-a povestit Daniel Buzdugan.

Daniel Buzdugan: „A fost un exemplu…”

Omul de radio a continuat seria dezvăluirilor și și-a amintit despre un moment din care a învățat o lecție importantă. Daniel Buzdugan este convins că situația pe care a trăit-o nu a fost un lucru întâmplător. Colegul lui Mihai Morar a fost impresionat, pe lângă toate calitățile celebrului Anthony Delon, de faptul că acesta era un om smerit, modest și natural, deși face parte dintr-o lume în care mulți nici nu visează să ajungă.

„Am avut o zi de filmare duminica și am fost la biserică, pentru că regizorul e preot, părintele Ciprian Mega. Am fost la biserică în dimineața respectivă, iar acolo se vorbea de Evanghelia Vameșului și a Fariseului în care se spune că cine se mărește se micșorează, adică se smerește și cel care se smerește se mărește, adică este acest paradox al faptului că un om modest devine mare, adică îi vezi frumusețea, față de un om care își dă aere și își dă importanță. A fost așa o chestie… s-a potrivit faptul că la biserică se vorbea despre Evanghelia Vameșului și Fariseului și eu am jucat cu omul acesta care a fost un exemplu al smereniei”, a continuat Daniel Buzdugan.

Anthony Delon, impresionat de România!

Pentru Anthony Delon revenirea în tara noastră i-a lăsat o impresie plăcută. Actorul s-a bucurat de o plimbare prin centrul Oradei alături de Daniel Buzdugan, iar timp de aproape două ore a admirat frumusețile orașului. Se pare că cel mai mult i-a plăcut faptul a putut merge pe jos în siguranță, fără să simtă pericole la orice pas.

„A fost o experiență foarte tare, sâmbătă. Trebuia să mergem la restaurant cu toată echipa și eu am zis că mă duc pe jos. Și el când a auzit că mă duc pe jos a zis „Wow, te duci pe jos? Mă iei și pe mine?”… Ne-am plimbat vreo două ore prin Oradea, pe jos. I-am spus „Tu știi ce mă bucur că am cu cine să mă plimb pe jos? Că de obicei nu am cu cine, că lumea la noi este comodă”.

I-a plăcut atât de mult faptul că a fost așa un schimb de energie, un schimb de informație. Se bucura foarte tare și zicea: Doamne, ce frumos e la Oradea și cât de mult s-a schimbat România în bine, că el a mai fost la noi în țară acum vreo 20 de ani. Și îmi spune:ce frumos este la voi că este atâta siguranță, adică poți să mergi noaptea prin oraș. Sunteți binecuvântați că e totul safe, față de Paris, când la o anumită oră nu te mai poți plimba că este foarte periculos.

NU RATA: DANIEL BUZDUGAN, ÎN LACRIMI CU GÂNDUL LA UNA DINTRE CELE MAI DE PREȚ PIERDERI ALE FAMILIEI SALE: “A MURIT ÎN PRIMĂVARA ASTA ȘI N-O S-O UIT NICIODATĂ!”

A fost o bucurie să întâlnești un om atât de mare care se comportă atât de frumos și natural fără să aibă ifose.

Ce m-a mai impresionat e că la un moment dat mi-a dat follow la pagina de Instagram. L-am menționat eu într-o poză, el a văzut ce am postat eu și după mi-a dat follow. Adică o atitudine atât de normală”, ne-a mai dezvăluit colegul lui Mihai Morar.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.