Lucian Viziru le-a dat replica celor care îl acuză că cere bani. Mesajul transmis pe TikTok

De: Denisa Crăciun 20/05/2026 | 13:15
Lucian Viziru este din ce în ce mai activ pe rețelele de socializare. El și-a creat o comunitate mare pe TikTok, acolo unde postează adesea cu soția lui, dar face și live-uri. În timp ce unii apreciază ceea ce face, alții l-au acuzat că ar face asta pentru bani. Acum, actorul le-a transmis un mesaj ferm celor care l-au atacat.

Lucian Viziru este unul dintre cei mai apreciați actori din țara noastră. După ce s-a stabilit pentru mai mulți ani în Germania, unde era instructor de tenis, a revenit în țară și a produs chiar și un film de succes. De asemenea, a devenit din ce în ce mai activ în mediul online și postează videoclipuri amuzante alături de soție. Mulți internauți l-au acuzat că ar cere bani, însă replica bărbatului nu a întârziat să apară.

Ce mesaj a transmis Lucian Viziru pe TikTok

Lucian Viziru continuă să se ocupe cu actoria, dar și cu antrenarea copiilor la tenis. Pe de altă parte, oamenii l-au putut vedea și pe rețelele de socializare din ce în ce mai des. De curând, el era într-un live pe TikTok și vorbea cu fanii săi. În acel moment, mai mulți internauți l-ar fi acuzat că face asta pentru bani, pentru că nu ar mai avea loc de muncă și s-ar confrunta cu probleme financiare.

Actorul nu a rămas indiferent, astfel că le-a transmis un mesaj celor care l-au judecat. Concret, el a explicat că nu are probleme de acest fel și că dacă vor să îl susțină cu cadouri, Lucian apreciază, dacă nu, pot doar să privească contentul. De asemenea, i-a încurajat pe cei care nu rezonează cu videoclipurile lui să treacă mai departe.

Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine mă ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjositură. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace, a fost mesajul transmis de Lucian Viziru pe TikTok.

