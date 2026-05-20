Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat

Amalia Opriș, medicul implicat în gravul accident rutier produs pe DN52, s-a stins din viață după 11 zile petrecute în spital. Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie, colegi și toți cei care au cunoscut-o pe doctoriță, considerată un profesionist apreciat și un om dedicat meseriei sale.

Accidentul care i-a fost fatal s-a produs în noaptea de 7 mai, în apropierea localității Furculești. Un șofer în vârstă de 35 de ani, care se afla în mașină alături de fiica lui minoră, ar fi intrat pe contrasens și a lovit frontal autoturismul condus de Amalia Opriș.

Cine era Amalia Opriș, doctorița moartă pe DN52

Impactul a fost devastator. Bărbatul a murit pe loc, iar doctorița a fost transportată de urgență la spital în stare gravă. Timp de aproape două săptămâni, medicii au încercat să îi salveze viața, însă organismul ei nu a mai rezistat.

Moartea Amaliei Opriș a venit ca un șoc pentru colegi, prieteni și foști pacienți. Aceștia au transmis zeci de mesaje sfâșietoare după aflarea veștii.

În zilele care au urmat accidentului, apropiații doctoriței s-au mobilizat inclusiv pentru donarea de sânge, sperând că aceasta va reuși să treacă peste momentele critice. Din păcate, toate eforturile au fost în zadar.

”O pierdere uriașă și o durere de nedescris. Dr Amalia Opriș a plecat mult prea devreme lăsând în urmă o durere care nu se va stinge niciodată, atat ca prietenă, cât și ca medic dedicat oamenilor aflati în suferință. Dumnezeu sa te odihnească în pace suflet nobil!”, este unul dintre mesajele de pe Facebook.

Noi detalii ies la iveală

Între timp, ancheta privind accidentul continuă. Au apărut informații potrivit cărora șoferul care a provocat impactul ar fi plecat de acasă cu intenția de a-și pune capăt zilelor, însă oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

”La data de 7 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au fost sesizați despre producerea unui accident de circulație, produs în afara localității Furculești, soldat cu victime omenești. În fapt, în timp ce un bărbat conducea un autoturism, pe D.N. 52, în afara localității Furculești, dinspre Alexandria către Furculești, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie. În urma impactului a rezultat decesul bărbatului. De asemenea, a rezultat rănirea femeii și a unei minore, pasageră în autoturismul bărbatului, fiind transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis IPJ Teleorman.

