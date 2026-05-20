Bianca Drăgușanu, atac dur după victoria Bulgariei la Eurovision! Vedeta a pus la zid piesa câștigătoarei

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a obținut victoria la Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Bangaranga”, într-o finală care a generat numeroase reacții în spațiul public și în mediul online. Competiția a fost una strânsă, iar rezultatul a fost însoțit de dezbateri aprinse privind gusturile muzicale ale publicului și criteriile de vot. Iată cum a reacționat Bianca Drăgușanu!

Potrivit rezultatelor oficiale ale competiției, Bulgaria a acumulat 516 puncte și a reușit să se impună pe primul loc, marcând astfel prima victorie din istoria țării în cadrul concursului muzical internațional Eurovision Song Contest 2026. Pe locul al doilea s-a clasat Israel, cu 343 de puncte, în timp ce România a încheiat competiția pe poziția a treia, cu 296 de puncte, performanță considerată una solidă în contextul unei finale competitive.

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu la piesa Bulgariei de la Eurovision

Pe de altă parte, rezultatul finalei a generat reacții critice din partea unor personalități publice din România. Bianca Drăgușanu a comentat pe rețelele de socializare desfășurarea votului și câștigătorul competiției, exprimând nemulțumirea față de alegerea publicului și față de calitatea piesei câștigătoare, în comparație cu alte participări pe care le consideră superioare. Reacțiile sale au fost preluate rapid de utilizatori și distribuite pe scară largă, devenind subiect de dezbatere în comunitățile online dedicate competiției.

„Bă, să-mi explice și mie cineva cum dracu’ poate să câștige o melodie gen „Bangaranga” la Eurovision. Bă, n-ai cum! Noi l-am avut pe Traistariu, care, orice ai zice, cântă bombă. Sunteți nebuni? Nu există așa ceva. Până și melodia noastră a fost de zece ori mai bună decât „Bangaranga”. Bă, e de la casa de nebuni, ați luat-o razna de tot. Nu există „Bangaranga”, bă! Din nou, zic: eu nu înțeleg. Putea să câștige oricine altcineva, dar asta? Nici măcar nu poți să-i spui melodie. E ceva după care tragi apa”, a spus Bianca.

Artista câștigătoare, Dara, pe numele real Darina Yotova, în vârstă de 27 de ani, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale industriei muzicale din Bulgaria. Dara a avut un parcurs artistic care a început în zona muzicii cu influențe tradiționale, evoluând ulterior către stilul pop contemporan, unde a cunoscut succesul comercial. De-a lungul carierei, aceasta a devenit o prezență constantă în topurile muzicale din țara sa, fiind asociată cu un stil energic și o imagine modernă.

Succesul piesei „Bangaranga” a fost însoțit și de explicații oferite de echipa artistică a interpretei, care a subliniat că melodia este inspirată din elemente ale tradiției bulgare, în special din ritualurile kukerilor, personaje folclorice menite să simbolizeze alungarea energiilor negative. Conceptul piesei a fost construit în jurul ideii de confruntare a „demonilor interiori” și a alegerii conștiente a emoțiilor pozitive în fața fricii, temă care a fost promovată ca un mesaj central al proiectului artistic.

