De ce nu s-a făcut Connect-R preot? Cântărețul are o relație specială cu Dumnezeu

De: Denisa Crăciun 20/05/2026 | 15:11
Connect-R are o carieră muzicală impresionantă. Cu toate acestea, el a vorbit deschis de mai multe ori despre ocupația pe care și-a dorit să o aibă de când era mic. El a explicat în cadrul unui interviu acordat acum ceva timp de ce nu și-a ales acea meserie.

Connect-R este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din țara noastră. El și-a construit o carieră excepțională, având piese care au devenit rapid hituri. Totuși, a mărturisit în repetate rânduri că atunci când avea o vârstă fragedă și-a dorit să se facă preot. Anii au trecut și a lăsat în spate această aspirație și s-a făcut artist. Însă, relația cu Dumnezeu continuă și astăzi, fiind una puternică.

De curând, artistul a acordat un interviu sincer, așa cum a fost de fiecare dată. Connect-R a dezvăluit că s-a gândit de multe ori să se facă preot, însă au fost câteva aspecte care l-au oprit. El a explicat că un preot trebuie să dea dovadă de disciplină, echilibru și o dedicare totală față de Dumnezeu, lucruri pe care, spune acesta, nu le-ar putea îndeplini în această perioadă a vieții lui.

Da, au fost momente în care m-am mai gândit la treaba asta cu preoția, dar nu e pentru mine. Să fii preot, să-ți dedici viața lui Dumnezeu întru totul înseamnă să fii un om 100% vindecat, să fii un om 100% disciplinat, ori eu sunt un artist cu capul în nori… Și cu gândul la Dumnezeu câteodată, nu tot timpul. (râde), a spus Connect-R pentru VIVA.

Totodată, el a vorbit și despre lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul timpului. El spune că latura spirituală este mai importantă decât partea financiară, mai ales că un om are nevoie de echilibru pentru a fi împlinit.

Da, evident, e mai ușor cu bani, dar banii nu înseamnă tot. Cunosc mulți multimilionari cu vieți foarte triste. Eu cred că, dacă omul nu înțelege că el e mai mult decât trup și minte, riscă să rămână în planul ăsta material. În noi este un univers mult mai vast decât lumea exterioară și eu cred că e necesar să-l accesăm, să începem să ne identificăm cu ceea ce suntem dincolo de trup, căci, într-un final, acest trup, așa cum spune și Cartea Sfântă, se va duce în pământ, unde îi e locul, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: "Îmi asum asta!"

După procesul în care a cerut 10.000 de euro, au revenit la sentimente mai bune. Tudor Chirilă și Connect-R s-au împăcat!

