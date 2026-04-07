Connect-R s-a dus la shopping și a plecat cu jumătate de raft. Când a văzut reducerile nu s-a mai putut opri

Connect-R este o apariție scumpă la vedere în timpul său liber. Prin urmare, CANCAN.RO s-a pus pe treabă și l-a surprins în timpul unei ședințe de shopping intens. Artistului nu îi place să atragă atenția acolo unde apare și preferă să se piardă în mulțime, dar noi l-am observat imediat. Că este un tip modest am știut, dar discuția pe care am auzit-o ne-a uimit și pe noi. Toate detaliile, în articol.

Connect-R face parte din garda veche a industriei muzicale și este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi. De ce precizăm aceste aspecte? Pentru că în ciuda faimei sale, artistul a rămas un om modest și nu s-a adaptat la trendurile actuale ale vedetelor.

Connect-R nu suferă de brand-uri scumpe

CANCAN.RO l-a surprins în timpul unei ședinte de shoppig intense și nehotărâte în Zara Băneasa. Connect-R a venit sigur pe el și s-a dus direct la zona de tricouri, dar opțiunile disponibile i-au dat planurile peste cap. După multă analiză de caz, artistul a plecat cu nici mai mult nici mai puțin de cinci obiecte vestimentare. Se pare că nu doar femeile au o problemă legată de alegerea unui singur produs la cumpărături. În febra cumpărăturilor, el a uitat pentru o secundă de obiectivul principal și a aruncat o privire și la niște pantaloni care n-au reușit să treacă testul însă.

Cât mai discret și în timp ce vorbea la telefon, Connect-R ne-a atras atenția asupra discuției pe care o purta atunci când a spus că nu este un fan al brand-urilor. Dacă sunteți obișnuiți să spuneți că vedetele au ”figuri”, pe artist trebuie să îl scoateți din această categorie.

După ședința de shopping nehotărâtă, Connect-R a simțit că trebuie să se recompenzese singur cu ceva dulce, dar nu a mai avut răbdare să se oprească așa că a mâncat din mers. Pentru că v-am spus că este imposibil de ignorat indiferent de cât de mult încearcă, artistul a fost salutat și de niște taximetriști la ieșirea din mall și a interacționat cu ei. Ne place! Și modest și prietenos, Connect-R este un exemplu de așa DA pentru vedetele noastre.

