Părintele Paisie ne pregătește în ultimele zile de post supă de chimen cu legume. O rețetă care îmbină simplitatea cu miresmele savuroase ale chimenului.

În Săptămâna Mare, spre sfărșitul postului, când în continuare ne străduim să curățăm trupul și sufletul, o supă de chimen cu legume devine un dar divin. Chimenul, cu aroma sa binecunoscută dar însoțit și de proprietăți vindecătoare, este ingredientul special al supei.

Cunoscut din antichitate pentru capacitatea sa de a liniști stomacul, chimenul ne va umple bucătăria de miresme savuroase. Părintele Paisie ne explică pas cu pas această rețetă simplă și binecuvântată.

Supă de chimen cu legume de post

În Postul cel Mare, hrana curăță trupul greu încercat de-a lungul anului, curățarea trupului aducând și liniște în suflet. Simplitatea ingredientelor și curăția pregătirii aduc liniște și rânduială în casă. Această supă de chimen, inspirată din bucătăria smerită, dar plină de rost a mânăstirii, ne amintește că adevărata bogăție stă în lucrurile simple și binecuvântate de harul divin.

Ingrediente pentru supă de chimen:

2,5 litri apă

2 morcovi

1/4 țelină rădăcină

1/2 păstârnac

1/2 pătrunjel rădăcină

2 ardei grași

1/2 broccoli

1 cartof

1 ceapă

2 căței usturoi

50 g tăieței

1 legătură pătrunjel

50 ml ulei

2 linguri chimen

1 lingură boia dulce

sare

Cum se pregătește baza de legume

Pune la fiert cei 2,5 litri de apă. Adaugă:

morcovii feliați

țelina, păstârnacul și pătrunjelul rădăcină tăiate cuburi

ceapa întreagă sau tocată

ardeii grași tăiați

cartoful cuburi

broccoli desfăcut buchețele

Lasă totul să fiarbă la foc mediu aproximativ 20–25 de minute, până când legumele sunt moi.

Aroma de chimen, darul vindecător

Într-o tigaie separată:

încinge cei 50 ml ulei

adaugă 2 linguri de chimen și lasă-l câteva secunde să-și elibereze aroma

pune usturoiul tocat și amestecă rapid

adaugă boiaua dulce, dar ia tigaia de pe foc ca să nu se ardă

Toarnă acest amestec în supă, aici apare gustul specific, cald și liniștitor.

Fierberea finală

Adaugă tăiețeii

Potrivește de sare

Mai lasă să fiarbă încă 5–7 minute, până sunt gata tăiețeii.

La final, cu mulțumire, poți opri focul. Urmează să presari pătrunjel proaspăt tocat, iar dacă îți dorești un gust mai ”rotund”, poți zdrobi câteva dintre legume în supă, fără a o pasa complet. Vei obține astfel o supă aromată, dulceagă de la rădăcinoase, cu consistență densă de la cartof și tăieței.

Cuvânt de folos

În această supă simplă: în ea nu este doar hrană, ci și o mică minune a lucrurilor firești, pe care le redescoperim cu inimă curată în vremea postului, așa cum ne spune și marele scriitor rus, Feodor Dostoievski :

„În jurul meu a fost întotdeauna minunea, în vreme ce eu trăiam fără să văd frumusețea lucrării Domnului”

