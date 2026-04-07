Părintele Paisie ne pregătește în ultimele zile de post supă de chimen cu legume. O rețetă care îmbină simplitatea cu miresmele savuroase ale chimenului.

În Săptămâna Mare, spre sfărșitul postului, când în continuare ne străduim să curățăm trupul și sufletul, o supă de chimen cu legume devine un dar divin. Chimenul, cu aroma sa binecunoscută dar însoțit și de proprietăți vindecătoare, este ingredientul special al supei.
Cunoscut din antichitate pentru capacitatea sa de a liniști stomacul, chimenul ne va umple bucătăria de miresme savuroase. Părintele Paisie ne explică pas cu pas această rețetă simplă și binecuvântată.
În Postul cel Mare, hrana curăță trupul greu încercat de-a lungul anului, curățarea trupului aducând și liniște în suflet. Simplitatea ingredientelor și curăția pregătirii aduc liniște și rânduială în casă. Această supă de chimen, inspirată din bucătăria smerită, dar plină de rost a mânăstirii, ne amintește că adevărata bogăție stă în lucrurile simple și binecuvântate de harul divin.
Pune la fiert cei 2,5 litri de apă. Adaugă:
Lasă totul să fiarbă la foc mediu aproximativ 20–25 de minute, până când legumele sunt moi.
Într-o tigaie separată:
Toarnă acest amestec în supă, aici apare gustul specific, cald și liniștitor.
La final, cu mulțumire, poți opri focul. Urmează să presari pătrunjel proaspăt tocat, iar dacă îți dorești un gust mai ”rotund”, poți zdrobi câteva dintre legume în supă, fără a o pasa complet. Vei obține astfel o supă aromată, dulceagă de la rădăcinoase, cu consistență densă de la cartof și tăieței.
În această supă simplă: în ea nu este doar hrană, ci și o mică minune a lucrurilor firești, pe care le redescoperim cu inimă curată în vremea postului, așa cum ne spune și marele scriitor rus, Feodor Dostoievski :
„În jurul meu a fost întotdeauna minunea, în vreme ce eu trăiam fără să văd frumusețea lucrării Domnului”
