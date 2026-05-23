TOP 10 | Cupluri celebre din România care au divorțat după mulți ani de căsnicie. Pe ce loc sunt Cabral și Andreea Ibacka (15 ani)

Cuplurile celebre care se despart după mulți ani de căsnicie atrag mereu atenția publicului, mai ales atunci când vorbim despre relații considerate stabile.

În ultimii ani, showbizul românesc a oferit numeroase exemple de astfel de rupturi, fiecare cu propriile motive, contexte și reacții din partea celor implicați. Topul de mai jos reunește zece dintre cele mai cunoscute despărțiri, ordonate după durata relației, fără a specula și fără a dramatiza, ci doar prezentând faptele într‑un mod obiectiv.

Cupluri celebre din România care au divorțat după mulți ani de căsnicie

Pe primul loc se află Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu, care au pus capăt unei căsnicii de 22 de ani în 2020. Separarea lor a surprins publicul, având în vedere discreția cu care și-au construit viața personală.

Tot 22 de ani au stat împreună și Olivia Steer și Andi Moisescu, însă divorțul lor a devenit public abia în 2025, după o perioadă lungă în care au preferat să nu comenteze. Pe locul al treilea se află Paula Seling și Radu Bucura, care au decis să meargă pe drumuri separate în 2022, după 17 ani de mariaj. În 2024, o altă despărțire notabilă a fost cea dintre Elena și CRBL, după 16 ani de căsnicie, anunțul fiind făcut public într-o manieră calmă și asumată.

Pe ce loc sunt Cabral și Andreea Ibacka (15 ani)

În 2023, Deea și Dinu Maxer au confirmat divorțul după 15 ani, o veste care a generat numeroase reacții, având în vedere expunerea lor mediatică. Tot 15 ani au stat împreună și Andreea și Cabral Ibacka, care au anunțat separarea în 2026, poziționându-se astfel pe locul șase în acest clasament.

Pe locul șapte se află Lucia Bubulac și Cătălin Crișan, care au divorțat în 2009 după 14 ani de căsnicie. Urmează Celia și Ardeli Ancuța, despărțiți în 2022 după 13 ani, o ruptură discretă, fără declarații ample. În 2022, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au confirmat finalul unei căsnicii de 12 ani, un proces intens mediatizat din cauza discuțiilor legate de custodie.

Tot 12 ani au stat împreună și Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol, care au divorțat în 2019, păstrând însă un ton civilizat în declarații.

Acest top arată că nici măcar relațiile de lungă durată nu sunt ferite de schimbări majore. Fiecare cuplu a gestionat despărțirea în felul său, unele discret, altele în lumina reflectoarelor, însă toate au în comun aceeași realitate: durata nu garantează întotdeauna continuitatea.

