De: David Ioan 22/05/2026 | 09:39
Cine este Ervin, soțul câștigătoarei Eurovision 2026? Dara a recunoscut că s-a înscris în competiție datorită lui
Bulgara Dara a adus Bulgariei primul trofeu Eurovision din istorie, după ce a câștigat finala din 2026 de la Viena cu piesa „Bangaranga”, o producție pop cu ritm intens care a dominat voturile europene. Reușita ei a atras atenția atât asupra carierei, cât și asupra vieții personale.

Artista, pe numele real Darina Nikolaeva Yotova, s-a născut la 9 septembrie 1998, în Varna, și a devenit cunoscută după participarea la The X Factor Bulgaria. Ulterior, a lansat mai multe piese care au urcat în topurile locale, printre care „K’vo ne chu”, „Call Me” și „Mr. Rover”. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cine este Ervin, soțul câștigătoarei Eurovision 2026?

În iunie 2025, cântăreața s-a căsătorit cu partenerul ei turc, Ervin, moment pe care l-a marcat printr-o postare pe Instagram în care a scris: „TOCMAI M-AM CĂSĂTORIT”. Deși nu au făcut publice detalii despre ceremonie, imaginile cu rochia de mireasă și domnișoarele de onoare au atras atenția fanilor.

La finalul anului 2025, Dara a publicat un mesaj amplu în bulgară, în care a vorbit despre transformările personale și profesionale trăite în ultimele luni:

„Viață plină de iubire și sens. 2025 cel mai bun an din viața mea. Timp de 5 ani la rând mi-am notat vise într-un caiet, care pentru prima dată s-au împlinit exact anul acesta. De la realizările mele personale: nuntă, un loc al meu, renunțarea la țigări, sport și un stil de viață permanent, echilibrat. Până la cele profesionale: album, primul turneu, premiul pentru cântărețul anului, deschiderea pentru Robbie Williams, participarea la una dintre cele mai mari evenimente europene de compoziție muzicală, colaborări cu artiști cool (vor fi surprize anul viitor)”.

Artista a încheiat cu:

„Ei bine – un an ca pentru mai mulți, ca întotdeauna. Uneori îmi este greu să apreciez totul la timp, dar astăzi o fac și sunt recunoscătoare. Cresc alături de tine și mă bucur că faci parte din călătoria mea.”

Dara a recunoscut că s-a înscris în competiție datorită lui

În finala Eurovision, Dara a acumulat 516 puncte, depășindu-l clar pe reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care a încheiat competiția cu 343 de puncte. După anunțarea rezultatelor, artista a fost surprinsă alături de soțul ei, medicul turc Ervin Ivanov, despre care a povestit că a avut un rol decisiv în participarea ei la concurs.

„Vreau să-i mulțumesc soțului meu, pentru că el a fost cel care m-a încurajat să particip la Eurovision. La început, nu eram sigură dacă vreau să particip sau nu, deoarece aveam anxietate și îndoieli în privința mea, iar el a fost cel care m-a împins de la spate și mi-a spus: «Trebuie să te duci chiar acum la Eurovision, chiar acum, ia telefonul și spune-le că mergi»”, a declarat artista.

Dara a studiat muzică populară înainte de a se orienta către pop, gen în care a devenit una dintre cele mai apreciate voci din Bulgaria. Albumul ei recent, „ADHDARA”, este inspirat de diagnosticul de ADHD primit în ultima perioadă. Piesa „Bangaranga”, compusă alături de Anne Judith Stokke Wik, Cristian Tarcea și Dimitris Kontopoulos, îmbină influențe moderne cu elemente tradiționale bulgărești.

Termenul „Bangaranga”, provenit din argoul jamaican, desemnează o agitație veselă sau o formă de rebeliune, iar artista a explicat că melodia surprinde „acest sentiment pe care îl simte fiecare în momentul precis în care alege să se lase ghidat de iubire mai degrabă decât de frică”.

În show-ul de la Viena, Dara a recreat atmosfera frenetică a piesei printr-o coregrafie intensă și o estetică inspirată de ritualul Kukerilor, în care bărbați mascați alungă spiritele rele prin dansuri zgomotoase. După trei ani de absență din motive financiare, Bulgaria revine astfel spectaculos în competiție și se pregătește să organizeze ediția Eurovision de anul viitor.

