Piedone, căzătură de TOP în direct! Momentul a ajuns viral: „Opa! Să moară Gibilan”

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 09:58
Cristian Popescu Piedone (63 de ani), fost primar al Sectorului 5 și fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost protagonistul unui moment viral într-o emisiune, după ce a acceptat o provocare care părea banală, dar s-a terminat spectaculos.

Totul s-a întâmplat în platou, la o probă aparent simplă: lovirea unui balon cu piciorul. Piedone a intrat în joc cu încredere și s-a „dat mare”, ca și cum ar fi fost pe un teren de fotbal, încercând o mișcare în stil „Messi de ocazie”.

Doar că lucrurile nu au ieșit cum a planificat. În timpul execuției, s-a dezechilibrat și a alunecat, ajungând pe jos în direct, sub privirile celor din platou. Prezentatorul Andrei Ștefănescu a intervenit rapid și l-a ajutat să se ridice.În acel moment, Piedone a exclamat: „Opa! Să moară Gibilan. Accident.”

Secvența a devenit rapid virală pe internet, fiind distribuită peste tot, mai ales pentru momentul în care Piedone a încercat faza „de fotbalist” și finalul neașteptat din platou.

Cristian Popescu Piedone a ajuns un adevărat fenomen pe TikTok în perioada în care era președintele ANPC. Imaginile cu el din timpul descinderilor în restaurante, piețe și unități comerciale au explodat pur și simplu pe internet și au transformat verificările oficiale într-un conținut urmărit de milioane de români.

A făcut show și pe TikTok

Fostul președinte ANPC intra în locații și începea imediat „tirada” de întrebări și verificări. Comercianții erau luați pe nepregătite, iar replicile lui au devenit rapid material de internet, meme-uri și clipuri distribuite peste tot.

Practic, ceea ce în mod normal ar fi fost un control de rutină s-a transformat, în ochii publicului online, într-un adevărat show. TikTok-ul a explodat cu filmări din controalele ANPC, iar numele lui Piedone a devenit sinonim cu ideea de „descindere în forță”.

În mediul online, clipurile cu Piedone au ajuns să strângă milioane de vizualizări. Întrebări precum „Când ați schimbat uleiul?”, „De ce țineți așa produsele?” sau „Așa se lucrează aici?” au fost imitate sau parodiate de utilizatorii de pe TikTok.

Cert este că, deși nu mai este în fruntea ANPC, Cristian Popescu Piedone rămâne unul dintre cele mai virale personaje din spațiul public românesc. Acesta face show oriunde merge, mai ales cu adidașii săi Prada de 900 de euro.

