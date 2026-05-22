Andreea, a doua victimă româncă a exploziei din Germania, găsită moartă. Noi detalii ies la iveală

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 10:43
O tragedie cutremurătoare a lovit comunitatea românilor din Germania, după ce Andreea, a doua tânără dată dispărută în urma exploziei devastatoare din orașul Görlitz, a fost găsită fără viață sub dărâmături. Descoperirea a fost făcută joi seară, la trei zile după deflagrația care a distrus clădirea în care aceasta se cazase.

În același timp, autoritățile au anunțat că a fost găsit și trupul neînsuflețit al unui bărbat de origine bulgară, în vârstă de 48 de ani, care fusese dat dispărut după explozie.

Andreea, a doua victimă, găsită moartă sub ruine

Andreea venise în Germania pentru câteva zile alături de verișoara ei, Georgiana, și de logodnicul acesteia. Cei trei se cazaseră într-o locuință din oraș, fără să bănuiască tragedia care urma să se producă la scurt timp după sosire. Explozia a transformat imobilul într-un morman de ruine, iar mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături.

Cu doar o zi înainte, salvatorii o găsiseră fără viață și pe Georgiana, cealaltă tânără româncă dispărută în același incident. Astfel, două verișoare care își făceau planuri de viitor au fost curmate în aceeași tragedie.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familiile victimelor. Rudele au povestit că Andreea trecuse prin momente dificile în ultimii ani, iar pierderea tatălui a lăsat urme adânci în viața acesteia. Mama și alți membri ai familiei se aflau deja în Germania, unde munceau.

„Tatăl ei e mort, mai trăieşte mama, e acolo în Germania. Sunt fratele şi sora ei acolo. Erau plecaţi la muncă. Sunt la muncă, normal”, a povestit un apropiat al familiei.

Cum s-a produs explozia

Potrivit informațiilor din anchetă, explozia s-ar fi produs luni, în orașul german Görlitz, situat la granița cu Polonia. Primele ipoteze ale autorităților indică o posibilă scurgere de gaze, însă investigațiile sunt în desfășurare.

Zona în care s-a produs deflagrația este una turistică, cunoscută pentru arhitectura sa istorică, iar în ultimii ani a fost folosită chiar și ca platou de filmare pentru producții internaționale. Tragedia a lăsat în urmă nu doar ruine, ci și o comunitate îndurerată și două povești de viață curmate mult prea devreme.

