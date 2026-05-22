Andreea, a doua victimă româncă a exploziei din Germania, găsită moartă. Noi detalii ies la iveală

O tragedie cutremurătoare a lovit comunitatea românilor din Germania, după ce Andreea, a doua tânără dată dispărută în urma exploziei devastatoare din orașul Görlitz, a fost găsită fără viață sub dărâmături. Descoperirea a fost făcută joi seară, la trei zile după deflagrația care a distrus clădirea în care aceasta se cazase.
În același timp, autoritățile au anunțat că a fost găsit și trupul neînsuflețit al unui bărbat de origine bulgară, în vârstă de 48 de ani, care fusese dat dispărut după explozie.
Andreea venise în Germania pentru câteva zile alături de verișoara ei, Georgiana, și de logodnicul acesteia. Cei trei se cazaseră într-o locuință din oraș, fără să bănuiască tragedia care urma să se producă la scurt timp după sosire. Explozia a transformat imobilul într-un morman de ruine, iar mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături.
Cu doar o zi înainte, salvatorii o găsiseră fără viață și pe Georgiana, cealaltă tânără româncă dispărută în același incident. Astfel, două verișoare care își făceau planuri de viitor au fost curmate în aceeași tragedie.
Vestea a căzut ca un trăsnet peste familiile victimelor. Rudele au povestit că Andreea trecuse prin momente dificile în ultimii ani, iar pierderea tatălui a lăsat urme adânci în viața acesteia. Mama și alți membri ai familiei se aflau deja în Germania, unde munceau.
„Tatăl ei e mort, mai trăieşte mama, e acolo în Germania. Sunt fratele şi sora ei acolo. Erau plecaţi la muncă. Sunt la muncă, normal”, a povestit un apropiat al familiei.
Potrivit informațiilor din anchetă, explozia s-ar fi produs luni, în orașul german Görlitz, situat la granița cu Polonia. Primele ipoteze ale autorităților indică o posibilă scurgere de gaze, însă investigațiile sunt în desfășurare.
Zona în care s-a produs deflagrația este una turistică, cunoscută pentru arhitectura sa istorică, iar în ultimii ani a fost folosită chiar și ca platou de filmare pentru producții internaționale. Tragedia a lăsat în urmă nu doar ruine, ci și o comunitate îndurerată și două povești de viață curmate mult prea devreme.
