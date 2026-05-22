Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat tonul zilei

Ziua onomastică a găsit-o pe Codruța Filip într-un moment încărcat de emoții, artista traversând în ultimele luni o perioadă marcată de schimbări personale. În timp ce se pregătea pentru un eveniment, aceasta a primit un buchet impresionant de flori, iar reacția ei a atras imediat atenția urmăritorilor.

Gestul neașteptat a stârnit rapid curiozitatea fanilor, mulți întrebându-se dacă surpriza ar putea veni din partea unui posibil nou partener.

Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui

După despărțirea intens mediatizată, publicul a rămas atent la orice detaliu care ar putea indica un nou început în viața sentimentală a artistei. Totuși, adevărul din spatele buchetului a avut o semnificație mult mai profundă pentru cântăreață.

Codruța Filip a explicat că florile au fost trimise de părinții ei, oamenii care îi sunt sprijin constant. Gestul i-a adus o emoție sinceră, iar artista a ales să împărtășească momentul cu cei care o urmăresc în mediul online.

Mesajul publicat de ea a strâns numeroase reacții, artista declarând că se simte recunoscătoare pentru „minunile” din viața ei și pentru părinții care îi rămân alături indiferent de situație.

Artista a primit un buchet care a schimbat tonul zilei

În ultima perioadă, Codruța Filip s-a concentrat aproape exclusiv pe activitatea profesională, având un program încărcat și numeroase deplasări pentru concerte. Chiar dacă scena îi oferă energie, legătura cu familia pare să fie principalul ei echilibru.

Apropiații spun că perioada de după separare nu a fost una ușoară pentru artistă, motiv pentru care gesturile venite din partea celor dragi au o valoare și mai mare. Buchetul primit de ziua numelui a venit într-un moment în care Codruța avea nevoie de liniște și susținere, iar reacția ei a reflectat importanța acestui sprijin.

Deși admiratorii sunt interesați dacă în viața ei există o nouă relație, artista a transmis clar că nu se gândește la acest aspect în prezent.

„Nu mă gândesc la acest aspect acum! Departe de mine gândul acesta, mă focusez doar pe muncă, pe carieră, pe mine și pe ceea ce am de făcut”, a mărturisit Codruța Filip.

