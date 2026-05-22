ANM a emis avertizare meteo imediată! Alerta anunță instabilitate atmosferică

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de cod galben de instabilitate atmosferică, vânt puternic și vijelii torențiale începând de vineri, 22 mai, în mai multe județe din țară, valabile până sâmbătă, 23 mai.

Începând de vineri, 22 mai, vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele montane și submontane. Vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii

În sudul, estul și centrul țării, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, cu perioade de intensificări ce se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60-90 km/h.

Cod galben de instabilitate atmosferică în România

Avertizarea de cod galben intră în vigoare vineri începând cu ora 06:00 și este valabilă până la ora 21:00. O avertizare nowcasting cod galben a fost emisă pentru județul Hunedoara, valabilă în dimineața zilei de vineri. Sunt afectate municipiul Deva și mai multe localități din zonă, inclusiv Brad, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș și Vețel. Meteorologii anunță ceață densă care determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

A doua avertizare de cod galben a fost emisă pentru ziua de sâmbătă, 23 mai. Vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și estul și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50-65 km/h. Județele afectate sunt: Bacău, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Ialomița, Tulcea, Vrancea și Vaslui.

ANM: Prognoză meteo pentru București

De vineri de la ora 9.00 până sâmbătă dimineața, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21… 23 de grade Celsius, iar cea minimă, de 13… 14 grade Celsius.

Meteorologii, în alertă: Urmează cea mai fierbinte vară din istoria omenirii? Cum poate influența fenomenul Super El-Nino clima din România

Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii