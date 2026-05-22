Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii

Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Joi, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare de cod galben de vânt în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului. Vineri, atenţionarea aceasta se va restrânge la Moldova şi nord-estul Munteniei. Meteorologii au mai spus că ne așteaptă zile cu instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.
În jumătatea de est a României, ANM anunță averse și descărcări electrice. Vântul se va intensifica și grindina va cădea izolat. Cantităţile de apă vor atinge 20…30 l/mp şi izolat peste 40…50 l/mp.
Vineri, vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele montane și submontane. Vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp. Izolat, vor depăși 30 l/mp.
În restul țării, cerul va fi variabil. Vor fi ploi de scurtă durată și slabe cantitativ pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în estul teritoriului, iar ziua și în sud-est, vest și centru. Viteze vor atinge, în general, 45…55 km/h, și în zona montană înaltă 60…80 km/h.
Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius. Cele mai mari valori se vor înregistra în vest și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Noaptea se va forma ceață în unele zone.
În Capitală, cerul va avea înnorări temporare vineri. Vor fi episoade cu averse și cantități de apă de 10…15 l/mp. Meteorologii ANM anunță descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.
Temperatura maximă a zilei de vineri va fi de 21-22 de grade Celsius, iar cea minimă de 13-14 grade Celsius.
CITEȘTE ȘI:
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather