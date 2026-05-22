Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii

Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii
Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Joi, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare de cod galben de vânt în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului. Vineri, atenţionarea aceasta se va restrânge la Moldova şi nord-estul Munteniei. Meteorologii au mai spus că ne așteaptă zile cu instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.

În jumătatea de est a României, ANM anunță averse și descărcări electrice. Vântul se va intensifica și grindina va cădea izolat. Cantităţile de apă vor atinge 20…30 l/mp şi izolat peste 40…50 l/mp.

Vremea de azi în România

Vineri, vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele montane și submontane. Vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp. Izolat, vor depăși 30 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil. Vor fi ploi de scurtă durată și slabe cantitativ pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în estul teritoriului, iar ziua și în sud-est, vest și centru. Viteze vor atinge, în general, 45…55 km/h, și în zona montană înaltă 60…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius. Cele mai mari valori se vor înregistra în vest și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Noaptea se va forma ceață în unele zone.

Vremea de azi în București

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare vineri. Vor fi episoade cu averse și cantități de apă de 10…15 l/mp. Meteorologii ANM anunță descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperatura maximă a zilei de vineri va fi de 21-22 de grade Celsius, iar cea minimă de 13-14 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca – Azi va fi mai cald decât joi. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Vântul va sufla cu 20 km/h și va ploua mai puțin.
  • Timișoara – Vineri va fi mai cald decât joi în acest oraș. Temperatura maximă urcă până la 24 de grade, iar cea minimă va atinge 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 31 km/h și sunt posibile ploi pe alocuri.
  • Iași – Temperatura maximă – 20 de grade, temperatura minimă – 15 grade. Vântul va sufla cu 28 km/h și va ploua mai puțin decât joi.
  • Craiova – Vineri, temperatura maximă a zilei va atinge 24-25 de grade Celsius, iar minima va coborî până la 12 grade. Va ploua pe alocuri și sunt așteptate precipitații de 4 mm. Vântul va sufla cu 17 km/h.
  • Constanța – Maximele zilei vor fi de 19-20 de grade Celsius, iar minima de 16 grade Celsius. Va ploua mai puțin decât în ziua precedentă, iar vântul va sufla cu 23 km/h.
  • Brașov – Ziua va fi ploioasă, cu precipitații de 7 mm. Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade Celsius. Vântul va sufla cu 10 km/h, potrivit vremearomania.com.

CITEȘTE ȘI:

Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină

Plouă zile la rând în București. Pe ce dată trece „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”
Știri
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
Știri
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
Mediafax
Ce să nu spui niciodată la un interviu de angajare
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le...
Parteneri
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Digi 24
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
go4it.ro
Zăcământ „supergigant” de aur, descoperit. E evaluat la 80 de miliarde de dolari
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru că au putut primi bani din surse netransparente
Gandul.ro
De ce plâng ONG-urile? Bușcu: În multe situații au devenit instrumente de presiune/Fac asta pentru...
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026. Zodia care trebuie să evite orice joc de noroc, inclusiv să pună ...
Horoscop chinezesc azi, 22 mai 2026. Zodia care trebuie să evite orice joc de noroc, inclusiv să pună bilete la Loto
Ruxandra Luca are un babysitter wow: tatăl copiilor! Cum arată diminețile din familia reunită a ...
Ruxandra Luca are un babysitter wow: tatăl copiilor! Cum arată diminețile din familia reunită a vedetei de la Neatza
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu dormi suficient. Prof. Vlad Ciurea: „Doar atunci se regenerează”
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”
E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”
Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă
Incendiu devastator în Timișoara. O femeie a murit după ce a încercat să scape sărind de la mansardă
Vezi toate știrile