Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Cod galben de vânt în aceste zone din România! Ploile și grindina pot face ravagii

Prognoza meteo azi, 22 mai 2026. Joi, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare de cod galben de vânt în Moldova, nord-estul Munteniei şi sudul Banatului. Vineri, atenţionarea aceasta se va restrânge la Moldova şi nord-estul Munteniei. Meteorologii au mai spus că ne așteaptă zile cu instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.

În jumătatea de est a României, ANM anunță averse și descărcări electrice. Vântul se va intensifica și grindina va cădea izolat. Cantităţile de apă vor atinge 20…30 l/mp şi izolat peste 40…50 l/mp.

Vremea de azi în România

Vineri, vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și în zonele montane și submontane. Vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice, căderi de grindină și vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial. Local, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp. Izolat, vor depăși 30 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil. Vor fi ploi de scurtă durată și slabe cantitativ pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în estul teritoriului, iar ziua și în sud-est, vest și centru. Viteze vor atinge, în general, 45…55 km/h, și în zona montană înaltă 60…80 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 26 de grade Celsius. Cele mai mari valori se vor înregistra în vest și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. Noaptea se va forma ceață în unele zone.

Vremea de azi în București

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare vineri. Vor fi episoade cu averse și cantități de apă de 10…15 l/mp. Meteorologii ANM anunță descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Temperatura maximă a zilei de vineri va fi de 21-22 de grade Celsius, iar cea minimă de 13-14 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Azi va fi mai cald decât joi. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Vântul va sufla cu 20 km/h și va ploua mai puțin.

Timișoara – Vineri va fi mai cald decât joi în acest oraș. Temperatura maximă urcă până la 24 de grade, iar cea minimă va atinge 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 31 km/h și sunt posibile ploi pe alocuri.

Iași – Temperatura maximă – 20 de grade, temperatura minimă – 15 grade. Vântul va sufla cu 28 km/h și va ploua mai puțin decât joi.

Craiova – Vineri, temperatura maximă a zilei va atinge 24-25 de grade Celsius, iar minima va coborî până la 12 grade. Va ploua pe alocuri și sunt așteptate precipitații de 4 mm. Vântul va sufla cu 17 km/h.

Constanța – Maximele zilei vor fi de 19-20 de grade Celsius, iar minima de 16 grade Celsius. Va ploua mai puțin decât în ziua precedentă, iar vântul va sufla cu 23 km/h.

Brașov – Ziua va fi ploioasă, cu precipitații de 7 mm. Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade Celsius. Vântul va sufla cu 10 km/h, potrivit vremearomania.com.

