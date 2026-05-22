Greșeala pe care o fac mulți când spală parchetul. Trucurile simple recomandate de experți pentru podele fără urme

Parchetul din lemn oferă eleganță oricărei locuințe, însă poate fi deteriorat rapid dacă este curățat greșit. Specialiștii în curățenie avertizează că una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea unei cantități prea mari de apă sau a produselor agresive, care pot afecta finisajul și structura lemnului.

Potrivit experților citați de Real Simple, podelele din lemn trebuie curățate regulat, dar cu metode delicate. În primul rând, praful și murdăria trebuie îndepărtate cu un mop moale din microfibră sau cu aspiratorul prevăzut cu accesoriu special pentru parchet.

Specialiștii recomandă evitarea mopurilor foarte ude, deoarece excesul de apă poate pătrunde între plăcile de lemn și poate provoca umflături, pete sau deformări în timp. În schimb, mopul trebuie doar ușor umed.

Pentru spălarea propriu-zisă, experții recomandă folosirea unor soluții speciale pentru podele din lemn sau a unui amestec foarte diluat de apă călduță și detergent delicat. Produsele abrazive, înălbitorul sau soluțiile pe bază de amoniac ar trebui evitate complet, deoarece pot distruge stratul protector al parchetului.

Un alt sfat important este ștergerea imediată a lichidelor vărsate pe podea. Lemnul absoarbe rapid umezeala, iar petele lăsate prea mult timp pot deveni permanente.

În plus, experții recomandă folosirea protecțiilor din fetru sub picioarele mobilierului și evitarea mersului cu încălțăminte murdară sau cu toc ascuțit pe parchet, pentru a preveni zgârieturile.

Cât de des ar trebui curățat parchetul

Specialiștii spun că aspirarea sau ștergerea prafului ar trebui făcută de câteva ori pe săptămână, în timp ce spălarea umedă poate fi realizată mai rar, în funcție de trafic și de gradul de murdărie.

De asemenea, este important ca proprietarii să țină cont de tipul de finisaj al podelei, deoarece anumite produse sunt potrivite doar pentru parchet lăcuit, în timp ce altele sunt destinate lemnului uleiat sau ceruit.

Îngrijit corect, parchetul din lemn poate rezista zeci de ani fără să își piardă aspectul elegant, spun specialiștii în întreținerea locuințelor.

