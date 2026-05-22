Cum a reacționat Regele Charles după ce o pasăre și-a lăsat „norocul” pe el. A fost atenționat de un martor la incident

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 07:20
Regele Charles și Regina Camilla se află într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. În cea de-a doua zi, monarhul în vârstă de 77 de ani a avut parte de un incident mai puțin plăcut. Se pare că o pasăre și-a lăsat „norocul” pe ținuta acestuia. Află, în rândurile următoare, cum a reacționat regele.

În a doua zi a vizitei oficiale, Regele Charles și Regina Camilla s-au aflat în comitatul Down. Regina s-a întâlnit cu reprezentanți ai afacerilor locale din Hillsborough, în timp ce Regele a vizitat orașul de coastă Newcastle.

În timp ce se plimba printre localnicii din Newcastle, o pasăre s-a „eliberat” pe spatele sacoului pe care Regele Charles l-a purtat. Oamenii au văzut incidentul neplăcut și l-au atenționat pe monarh, care a avut o reacție surprinzătoare.

„Măcar nu au căzut pe capul meu”, a spus Charles, vizibil amuzat de situație.

Un membru al mulțimii i-a spus că este un semn de „noroc”, iar Regele a zâmbit.

După acest incident neplăcut, tatăl Prințului William a primit un bilet VIP la un film care rula la cinematograful comunitar. Și-a continuat ziua cu o vizită la banca de alimente Pantry Foodbank, aflată în cadrul bisericii metodiste Donard. Acolo s-a întâlnit cu voluntarii și a ajutat la pregătirea cutiilor cu alimente pentru persoanele nevoiașe.

În timp ce soțul ei se afla în altă parte a orașului, regina și-a văzut de îndatoririle ei. Aceasta a vizitat pub-ul și restaurantul Parson’s Nose din Hillsborough, unde chiar a ajutat la turnarea unei halbe de bere.

În timp ce făcea această acțiune, Regina Camilla a glumit spunând că „nu este chiar o expertă, dar soțul meu este”. Momentul a fost apreciat de cei prezenți și soția Regelui Charles chiar a fost aplaudată.

Potrivit BBC, este cea de-a 43-a vizită a Regelui în Irlanda de Nord, prima fiind în calitate de Prinț de Wales, iar acum ca Rege. Prima vizită a avut loc în 1961, alături de mama sa, de tatăl său Prințul Philip, Duce de Edinburgh, și de sora sa, Prințesa Anna.

