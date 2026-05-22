S-a aflat cauza morții influencerului Metronade, care a decedat la doar 23 de ani. Ce arată autopsia tânărului

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 06:30
Influencerul Metronade a murit la vârsta de 23 de ani, în urma unui „accident tragic”. Roger Elliot Moore era un creator de conținut extrem de popular în America. Acesta realiza clipuri comice în New York, orașul în care locuia. Află cum s-a produs tragedia.

Vestea tristă a morții sale a fost publicată pe contul oficial de Instagram al lui Roger Elliot Moore. Metronade a cunoscut faima datorită videoclipurilor de tip sketch filmate și editate de el.

Potrivit PEOPLE, Roger Elliot Moore a murit pe 11 mai. Recent, purtătorul de cuvânt al Biroului Medicului Șef Legist din New York a publicat cauza oficială a morții sale. Este vorba despre un traumatism prin forță contondentă, iar moartea a fost clasificată drept accident.

„Metronade a combinat expertiza sa în film cu pasiunea pentru jocuri video, anime, modă și multe altele pentru a evidenția urcușurile și coborâșurile iubirii, muncii, prieteniei și procesului de maturizare.

Prin crearea de schițe cinematice bazate pe propriile sale lupte, el și-a dorit ca cei care îl urmăresc să se simtă mai puțin singuri în ale lor. A citit multe dintre mesajele și comentariile voastre și a apreciat profund faptul că și-a putut folosi munca pentru a se conecta cu alții”, se arată în mesajul de adio postat pe Instagram.

Metronade era un om credincios

Potrivit aceluiași mesaj de adio, tânărul de 23 de ani era credincios și credea în bunătate. Obișnuia să împărtășească în mediul online mesajul credinței în Dumnezeu. Postarea susține că Moore „mai avea încă povești pe care voia să le spună”, iar familia și prietenii săi plănuiesc să „onoreze o parte din munca sa neterminată”.

„Mai presus de orice, Metronade avea o credință puternică în Dumnezeu. Știa că viața este trecătoare și împărtășea urgent cu toți cei din jur, atât online, cât și în viața reală, mesajul credinței. De asemenea, credea în bunătate, pentru că nu știi niciodată prin ce trece altcineva”, potrivit mesajului oficial care anunță decesul tânărului.

Ce studii avea influencerul Metronade

Potrivit LinkedIn, Roger Elliot Moore a absolvit Universitatea Syracuse în 2024. Deținea o diplomă de licență în cinematografie și producție de film. Cu ajutorul ei realiza clipuri video care deveneau rapid virale.

În timp, și-a crescut audiența online pe Instagram, TikTok, Twitch și YouTube la peste 2 milioane de urmăritori.

