Ce s-a întâmplat la priveghiul femeii din Sibiu care și-a ucis mama? Amiana, abandonată de apropiați

Amiana Paștina, femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama, a ajuns acum pe ultimul drum, după ce și-a pus capăt zilelor în arest. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus la o capelă din Galați, chiar în timpul unei ploi torențiale, iar imaginile surprinse la fața locului sunt copleșitoare.

Femeia, care peste doar două zile ar fi împlinit 39 de ani, a fost adusă la Biserica Vovidenia, aflată în apropierea Muzeului de Istorie din Galați.

Când va fi înmormântată Amiana Paștina

Potrivit informațiilor apărute până acum, de organizarea înmormântării s-ar ocupa fratele acesteia. Se pare că nu ar mai exista alte rude apropiate care să se implice în pregătirile pentru ceremonia funerară. Amiana Păștină va fi condusă pe ultimul drum sâmbătă, 23 mai, de la ora 12:00.

În imagini poate fi observată și fotografia femeii afișată la capelă, acolo unde trupul ei a fost depus pentru priveghi.

Ancheta care o viza pe femeie a fost extrem e controversată după ce procurorii au suspectat-o că și-ar fi ucis mama încă din anul 2024. Cazul ar fi rămas ascuns luni întregi, iar adevărul ar fi ieșit la iveală abia spre finalul anului trecut. Suspiciunile au apărut în momentul în care femeia s-ar fi întors în România pentru a vinde o proprietate rămasă moștenire de la mama sa.

Și-a pus capăt zilelor în baia celulei

Totul s-a încheiat însă tragic. După ce a fost reținută, Amiana Păștină și-a luat viața în baia celulei în care era închisă.

Conform informațiilor transmise de autorități, femeia a fost găsită inconștientă, având o rană gravă la nivelul brațului stâng. Deși ar fi beneficiat de consiliere psihologică în perioada detenției, starea ei ar fi fost una extrem de instabilă.

„Au identificat, în baia camerei de detenție, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință. Pe durata custodiei, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil”, a transmis IPJ Sibiu.

