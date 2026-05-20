Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor după ce, la finalul anului 2025, a fost reținută în urma unui denunț formulat chiar de către soțul său. Acesta a susținut în fața anchetatorilor că femeia ar fi fost implicată în moartea propriei mame, în contextul unor presupuse interese legate de avere, avându-le complice, se pare, pe fosta iubită a afaceristului Adrian Kreiner (ucis în 2023) și o asistentă medicală. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Amiana ar fi rercurs la gestul sinucigaș nu din cauza remușcărilor, ci din cauza unei vești care are legătură cu situația copiilor săi.

Pe 15 mai, Amiana Păștină a fost găsită fără suflare în celula sa din arestul preventiv al Poliției Sibiu. Femeia era reținută într-un dosar de omor, fiind acuzată că și-ar fi ucis propria mamă, o cunoscută femeie de afaceri din plan local, pentru a pune mâna pe averea ei.

În același dosar, procurorii au dispus inițial și reținerea unei asistente medicale, suspectată că i-ar fi furnizat substanțe sedative, iar pe parcursul anchetei a apărut și un al doilea presupus complice. Este vorba despre Adriana Viliginschi, fosta iubită a milionarului Adrian Kreiner, care a sfarșit tot prin a fi ucis, în 2023 (două cazuri pline de coincidențe).

După aproape șase luni petrecute în arest preventiv, Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în detenție. Circumstanțele exacte ale gestului nu au fost divulgate, însă CANCAN.RO a aflat că motivul ar avea legătură nu cu vreo remușcare, ci cu un alt context familial.

Femeia se afla la a doua căsnicie și avea doi copii dintr-o relație anterioară. Relațiile cu fostul soț ar fi fost tensionate de mai mulți ani, existând litigii legate de custodie și drepturile părintești. Potrivit surselor noastre, fostul partener ar fi încercat în instanță restrângerea drepturilor materne, iar minorii nu ar mai fi avut voie să o viziteze în detenție, aspecte care ar fi contribuit la starea sa emoțională.

Amiana Păștină a fost denunțată de soț

Inițial, în martie 2025, cazul fusese clasat, după ce autopsia nu indicase urme de violență asupra afaceristei Codruța Notar, cauza decesului fiind stabilită ca insuficiență cardio-respiratorie pe fondul unor afecțiuni cardiace preexistente.

Ulterior însă, ancheta a fost redeschisă după un denunț făcut chiar de cptre cel de-al doilea soț al Amianei, cu care se afla în proces de divorț.

„Martorul denunțător ####### ####### ###### a arătat că în noaptea de 07/08.06.2024, soția sa, PĂȘTINĂ AMIANA, s-ar fi deplasat la domiciliul mamei sale (…) ulterior ar fi fost comisă fapta, cu ajutorul numitei Popa ####### #######”, se arată în dosar.

Astfel, s-a dispus o probă toxicologică, care a indicat prezența unui somnifer puternic, eliberat pe bază de prescripție medicală. Procurorii au dispus efectuarea unor expertize suplimentare pentru clarificarea circumstanțelor, care au scos la iveală planul malefic gândit și aplicat de Amiana Păștină.

Anchetatorii verifică în continuare rolul eventualilor complici, inclusiv al Adrianei Viliginschi, despre care s-a spus că ar fi fost ”creierul” acestei crime, oferindu-i sfaturi și instrucțiuni Amianei.

Procurorii au reținut-o și pe ea în acest caz pentru acuzația de complicitate la omor.

