Acasă » Știri » Oleaginoasa din America de Sud care a cucerit România! Mihaela Bilic spune cum se consumă corect

Oleaginoasa din America de Sud care a cucerit România! Mihaela Bilic spune cum se consumă corect

De: Paul Hangerli 20/05/2026 | 05:40
Oleaginoasa din America de Sud care a cucerit România! Mihaela Bilic spune cum se consumă corect
Secretele unei oleaginoase sud-americane dezvăluie de Mihaela Bilic, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mihaela Bilic, una dintre cele mai apreciate și urmărite nutriționiste din România, a vorbit despre unul dintre cele mai populare alimente ale ultimilor ani. Deși majoritatea oamenilor îl consideră fie fruct, fie legumă, specialistul spune că avocado nu aparține, de fapt, niciuneia dintre aceste categorii și explică de ce acest aliment este atât de special pentru organism.

Nutriționista a explicat pe înțelesul tuturor ce conține avocado, cum ar trebui consumat și care este cantitatea recomandată pentru a beneficia de toate proprietățile sale nutritive fără excese calorice.

Ce este de fapt avocado?

Medicul dezvăluie că, din punct de vedere nutrițional, fructul verde devenit extrem de popular în ultimii ani nu poate fi încadrat nici la categoria fructe, nici la categoria legume. Din cauza conținutului ridicat de grăsimi sănătoase, avocado se apropie mai degrabă de categoria oleaginoaselor.

„În ce categorie de alimente încadrăm avocado? Ei bine, nu putem să-l punem nici la fructe, nici la legume, pentru că are multe grăsimi. Mai degrabă îl punem la oleaginoase, alături de migdale și nuci”

Cum recomandă Mihaela Bilic să fie consumat

Nutriționista spune că avocado poate înlocui cu succes untul sau uleiul în alimentație și îl descrie drept un adevărat „unt vegetal”.

„Cum se mănâncă avocado? Ca atare, proaspăt. Fie pus în salate, în loc de ulei, fie pus pe pâine în sandvișuri, în loc de unt. Putem să-l considerăm un unt vegetal”

Avocado este apreciat în special pentru textura sa cremoasă și pentru aportul important de grăsimi bune, fibre și vitamine esențiale pentru organism.

Cât avocado este bine să consumăm

Mihaela Bilic susține că porția ideală este relativ ușor de calculat: aproximativ jumătate de fruct, adică în jur de 100 de grame.

Potrivit acesteia, o astfel de cantitate conține aproximativ 150 de calorii, dar și un aport important de fibre și vitamine benefice pentru sănătate.

„Care e porția corectă? Ei bine, jumătate de fruct, cam 100 grame, care înseamnă 150 calorii, 7 grame de fibre, adică beton, 15 grame de grăsime, vitamina E și vitamina K, plus fitosteroli care scad colesterolul din sânge”

Beneficiul important pentru colesterol

Nutriționista spune că vitamina E conținută de avocado are un rol important în protejarea vaselor de sânge și în reducerea efectelor colesterolului rău:

„Vitamina E din avocado se leagă de LDL colesterol și nu-l lasă să se lipească de pereții vaselor de sânge”

Specialistul atrage atenția și asupra unui detaliu important legat de prepararea acestui aliment. Avocado nu trebuie încălzit, deoarece își schimbă gustul și devine amar:

„Un alt mic secret: avocado se mănâncă crud. Prin încălzire, taninurile din structura lui devin amare. Așa că se consumă crud, în salate sau pe pâine, în loc de unt”

Originar din America de Sud, avocado a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai consumate alimente în dietele moderne datorită conținutului bogat în nutrienți și grăsimi sănătoase.

CITEȘTE ȘI: Ronțăiala preferată de Mihaela Bilic pentru digestie și siluetă: are puține calorii și ține de foame

Alimentul care te scapă de gastrită și ulcer, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face bine și la siluetă!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lux extrem în „Chateau Falcon”. Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Philipp Plein
Știri
Lux extrem în „Chateau Falcon”. Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Philipp Plein
Mark Fuhrman, anchetatorul controversat care a marcat procesul O.J. Simpson, a murit
Știri
Mark Fuhrman, anchetatorul controversat care a marcat procesul O.J. Simpson, a murit
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Mediafax
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Gandul.ro
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Obiceiul de seară care îți „micșorează” creierul și crește riscul de Alzheimer: avertismentul neurologilor
Adevarul
Obiceiul de seară care îți „micșorează” creierul și crește riscul de Alzheimer: avertismentul...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la...
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Click.ro
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”:...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
go4it.ro
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Gandul.ro
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA...
ULTIMA ORĂ
Lux extrem în „Chateau Falcon”. Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Philipp Plein
Lux extrem în „Chateau Falcon”. Cum arată casa de 280 de milioane de euro a lui Philipp Plein
Mark Fuhrman, anchetatorul controversat care a marcat procesul O.J. Simpson, a murit
Mark Fuhrman, anchetatorul controversat care a marcat procesul O.J. Simpson, a murit
Cum își menține Jennifer Garner silueta. Regula pe care o respectă zilnic
Cum își menține Jennifer Garner silueta. Regula pe care o respectă zilnic
De ce ies tacâmurile pătate din mașina de spălat vase? Greșeala banală pe care aproape toată lumea ...
De ce ies tacâmurile pătate din mașina de spălat vase? Greșeala banală pe care aproape toată lumea o face
Horoscop chinezesc azi, 20 mai 2026. Nativii care trebuie să facă economii: fiecare leu pus deoparte ...
Horoscop chinezesc azi, 20 mai 2026. Nativii care trebuie să facă economii: fiecare leu pus deoparte acum valorează dublu vineri seară
Motivul tulburător pentru care Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în închisoare. Femeia din ...
Motivul tulburător pentru care Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în închisoare. Femeia din Sibiu care și-a ucis mama milionară a primit o veste cruntă după șase luni de arest
Vezi toate știrile