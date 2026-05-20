Oleaginoasa din America de Sud care a cucerit România! Mihaela Bilic spune cum se consumă corect

Mihaela Bilic, una dintre cele mai apreciate și urmărite nutriționiste din România, a vorbit despre unul dintre cele mai populare alimente ale ultimilor ani. Deși majoritatea oamenilor îl consideră fie fruct, fie legumă, specialistul spune că avocado nu aparține, de fapt, niciuneia dintre aceste categorii și explică de ce acest aliment este atât de special pentru organism.

Nutriționista a explicat pe înțelesul tuturor ce conține avocado, cum ar trebui consumat și care este cantitatea recomandată pentru a beneficia de toate proprietățile sale nutritive fără excese calorice.

Ce este de fapt avocado?

Medicul dezvăluie că, din punct de vedere nutrițional, fructul verde devenit extrem de popular în ultimii ani nu poate fi încadrat nici la categoria fructe, nici la categoria legume. Din cauza conținutului ridicat de grăsimi sănătoase, avocado se apropie mai degrabă de categoria oleaginoaselor.

„În ce categorie de alimente încadrăm avocado? Ei bine, nu putem să-l punem nici la fructe, nici la legume, pentru că are multe grăsimi. Mai degrabă îl punem la oleaginoase, alături de migdale și nuci”

Cum recomandă Mihaela Bilic să fie consumat

Nutriționista spune că avocado poate înlocui cu succes untul sau uleiul în alimentație și îl descrie drept un adevărat „unt vegetal”.

„Cum se mănâncă avocado? Ca atare, proaspăt. Fie pus în salate, în loc de ulei, fie pus pe pâine în sandvișuri, în loc de unt. Putem să-l considerăm un unt vegetal”

Avocado este apreciat în special pentru textura sa cremoasă și pentru aportul important de grăsimi bune, fibre și vitamine esențiale pentru organism.

Cât avocado este bine să consumăm

Mihaela Bilic susține că porția ideală este relativ ușor de calculat: aproximativ jumătate de fruct, adică în jur de 100 de grame.

Potrivit acesteia, o astfel de cantitate conține aproximativ 150 de calorii, dar și un aport important de fibre și vitamine benefice pentru sănătate.

„Care e porția corectă? Ei bine, jumătate de fruct, cam 100 grame, care înseamnă 150 calorii, 7 grame de fibre, adică beton, 15 grame de grăsime, vitamina E și vitamina K, plus fitosteroli care scad colesterolul din sânge”

Beneficiul important pentru colesterol

Nutriționista spune că vitamina E conținută de avocado are un rol important în protejarea vaselor de sânge și în reducerea efectelor colesterolului rău:

„Vitamina E din avocado se leagă de LDL colesterol și nu-l lasă să se lipească de pereții vaselor de sânge”

Specialistul atrage atenția și asupra unui detaliu important legat de prepararea acestui aliment. Avocado nu trebuie încălzit, deoarece își schimbă gustul și devine amar:

„Un alt mic secret: avocado se mănâncă crud. Prin încălzire, taninurile din structura lui devin amare. Așa că se consumă crud, în salate sau pe pâine, în loc de unt”

Originar din America de Sud, avocado a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai consumate alimente în dietele moderne datorită conținutului bogat în nutrienți și grăsimi sănătoase.

