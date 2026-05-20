De ce ies tacâmurile pătate din mașina de spălat vase? Greșeala banală pe care aproape toată lumea o face

De: Daniel Matei 20/05/2026 | 06:10
Mulți oameni cred că tacâmurile din inox nu ruginesc niciodată. În realitate, chiar și furculițele sau cuțitele din oțel inoxidabil pot căpăta pete portocalii după câteva cicluri de spălare la mașina de spălat vase.

Specialiștii spun însă că problema nu apare neapărat din cauza calității slabe, ci mai ales din cauza modului în care sunt folosite și întreținute.

Potrivit experților citați de Real Simple, cele mai afectate sunt lamele cuțitelor. Acestea conțin mai mult carbon pentru a-și păstra tăișul, iar acest lucru le face mai vulnerabile la coroziune. În schimb, lingurile și furculițele sunt fabricate, de regulă, dintr-un inox mai rezistent la umezeală și detergenți agresivi.

Un alt detaliu important ține de tipul de inox folosit. Tacâmurile premium sunt adesea realizate din oțel inoxidabil 18/10 sau 18/8, aliaje care conțin nichel și crom pentru protecție suplimentară împotriva ruginii. Variantele mai ieftine, întâlnite frecvent în seturile low-cost, pot rugini mai rapid, mai ales dacă sunt expuse constant la temperaturi ridicate.

Tacâmurile din inox nu sunt imune la degradare

Experții atrag atenția că anumite obiceiuri aparent inofensive accelerează apariția petelor. Printre cele mai frecvente greșeli se numără folosirea programelor foarte fierbinți, excesul de detergent și supraaglomerarea coșului pentru tacâmuri. Când piesele metalice stau lipite una de alta și rămân umede prea mult timp, stratul protector al inoxului începe să se degradeze.

Și resturile alimentare pot avea un rol important. Alimentele acide sau sărate lăsate pe tacâmuri înainte de spălare favorizează coroziunea, mai ales în combinație cu aburul și temperaturile ridicate din interiorul mașinii de spălat vase.

Vestea bună este că petele superficiale de rugină pot fi îndepărtate destul de ușor. Specialiștii recomandă o pastă obținută din bicarbonat de sodiu și puțină apă, aplicată delicat cu un burete moale sau o lavetă. O altă soluție eficientă este oțetul alb, însă tacâmurile nu trebuie lăsate la înmuiat prea mult timp.

Pentru a preveni reapariția problemei, experții recomandă câteva reguli simple: clătirea rapidă a tacâmurilor înainte de introducerea în mașină, evitarea supraîncărcării și deschiderea ușii imediat după terminarea ciclului pentru eliminarea aburului. În plus, uscarea manuală a cuțitelor poate prelungi semnificativ durata lor de viață.

Un lucru este însă clar: dacă observi câteva pete de rugină pe tacâmuri, nu înseamnă automat că trebuie să le arunci. În cele mai multe cazuri, problema poate fi rezolvată rapid, iar cu câteva schimbări simple, inoxul poate rămâne impecabil ani la rând.

