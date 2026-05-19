Lucruri care fac casa să pară dezordonată, chiar și atunci când este curată. Greșelile observate de experții în organizare

De: Daniel Matei 19/05/2026 | 07:50
O casă poate fi perfect curată și totuși să dea impresia de dezordine. Potrivit experților în organizare, anumite obiecte sau obiceiuri pot crea senzația de aglomerație chiar și în locuințele bine întreținute.

Experții citați de Good Housekeeping spun că, de multe ori, problema nu este lipsa curățeniei, ci prea multe obiecte lăsate la vedere sau organizarea ineficientă a spațiului. Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care o locuință pare dezordonată este aglomerarea suprafețelor vizibile. Produsele de bucătărie, cosmeticele, cablurile sau documentele lăsate pe mese și blaturi creează instant senzația de haos vizual. Experții recomandă păstrarea la vedere doar a obiectelor folosite zilnic și depozitarea restului în sertare sau cutii organizatoare.

Sticlele, recipientele și ambalajele de dimensiuni și culori diferite pot face spațiul să pară încărcat. Organizatorii profesioniști recomandă folosirea unor recipiente similare pentru depozitare, mai ales în baie, bucătărie sau cămară.

Hainele și accesoriile lăsate la vedere

Scaunele transformate în suport pentru haine sau gențile lăsate în diferite colțuri ale casei contribuie rapid la aspectul dezordonat al unei camere, chiar dacă restul locuinței este curat. Specialiștii recomandă folosirea unor coșuri, cuiere sau spații dedicate pentru obiectele utilizate frecvent.

Chiar și obiectele decorative pot crea senzația de aglomerație dacă sunt prea numeroase sau prea apropiate unele de altele. Experții sugerează păstrarea unui decor mai aerisit și alegerea câtorva piese statement în locul multor obiecte mici.

Cablurile lăsate la vedere în jurul televizorului, biroului sau încărcătoarelor pot face încăperea să pară instant mai dezordonată. Organizarea lor cu clipsuri speciale sau ascunderea în suporturi dedicate poate schimba semnificativ aspectul camerei.

Produsele de curățenie lăsate la vedere

Detergenții, bureții sau alte produse pentru curățenie pot crea impresia de dezordine dacă sunt expuse permanent. Specialiștii recomandă depozitarea acestora în dulapuri sau coșuri discrete.

Suvenirurile, lumânările, figurinele sau accesoriile mici pot încărca vizual spațiul atunci când sunt prea numeroase. Organizatorii recomandă gruparea lor în tăvi decorative sau reducerea numărului de obiecte expuse.

Atunci când obiectele nu au un loc bine definit, ele ajung să fie mutate constant dintr-o parte în alta, ceea ce contribuie la senzația de haos. Experții spun că fiecare obiect ar trebui să aibă propriul spațiu de depozitare.

