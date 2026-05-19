Meteorologii Accuweather anunță fenomene meteo rarisime în București, începând cu 20 mai. Nu s-a mai întâmplat așa ceva de ani de zile

Vremea din București se anunță extrem de schimbătoare în perioada următoare, după ani în care primăverile și verile au fost dominate de secetă și temperaturi ridicate. Dacă în ultimii ani ploile au fost rare, iar canicula și lipsa precipitațiilor au devenit aproape o obișnuință, prognozele meteorologice pentru finalul lunii mai și începutul lunii iunie vin cu un scenariu total diferit.

Meteorologii de la AccuWeather anunță că, începând cu data de 20 mai, Capitala va intra într-o perioadă neobișnuit de ploioasă. Mai exact, sunt estimate 17 zile consecutive de precipitații, un fenomen care nu prea a mai fost întâlnit în ultimii ani în București. Temperaturile vor rămâne relativ apropiate de normalul perioadei, însă cerul va fi dominat de nori, iar ploile vor apărea aproape zilnic.

Această schimbare bruscă de vreme ar putea aduce atât beneficii, cât și neplăceri. Pe de o parte, precipitațiile pot ajuta la refacerea rezervelor de apă și la reducerea efectelor secetei acumulate în ultimii ani. Pe de altă parte, ploile continue pot crea disconfort în trafic și pot afecta planurile celor care sperau la începutul unei veri însorite. Cert este că următoarele săptămâni vor aduce un contrast puternic față de tendințele meteo cu care bucureștenii s-au obișnuit recent.

Cum va fi vremea în România în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu vreme schimbătoare între 18 și 31 mai. La începutul intervalului, temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, însă ulterior vremea se va încălzi treptat în majoritatea regiunilor. Potrivit estimărilor ECMWF, maximele vor ajunge spre finalul lunii la 24 – 25 de grade în multe zone ale țării.

În Banat și Crișana, începutul perioadei aduce temperaturi de 17 – 18 grade și minime de până la 6 – 7 grade, urmate de o încălzire treptată. În Transilvania și Maramureș, temperaturile vor oscila, iar în zilele ploioase maximele vor coborî spre 20 – 21 de grade. În Moldova, Dobrogea și Muntenia, valorile termice vor rămâne apropiate de normal, însă între 20 și 25 mai sunt așteptate ploi pe arii extinse și cantități importante de apă. Averse sunt prognozate și în Oltenia, mai ales după 22 mai.

