Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară

În ultimele zile, meteorologii au emis mai multe alerte meteo, anunțând o instabilitate atmosferică severă. Au fost anunțate precipitații bogate, grindină și rafale de vânt. Un nou ciclon traversează România, iar în unele zone deja a făcut prăpăd. Grindina a distrus totul.

În ultimele zile au fost schimbări bruște de temperatură, episoade de frig și chiar ninsori în zonele montane. Meteorologii anunță în această perioadă o vreme extrem de schimbătoare, cu anomalii termice și episoade severe de instabilitate atmosferică. Toate acestea sunt generate de succesiunea rapidă a mai multor cicloane care afectează România.

Grindina a făcut prăpăd în România

Ciclonul care traversează România a adus la munte un strat nou de zăpadă, iar în toată țara temperaturile au scăzut vertiginos. Ploile abundente deja și-au făcut simțită prezența, iar în sudul țării vântul care a avut și 80 de kilometri pe oră, la rafală, a doborât numeroși copaci.

Grindina a căzut în mai multe regiuni din țară și a făcut prăpăd. În Dâmbovița, totul a fost acoperit de bucățile mari de gheață. La fel s-a întâmplat și în Neamț, unde grindina și ploile abundente au măturat totul în cale. În Suceava, vântul a suflat cu putere, iar precipitațiile nu s-au oprit toată ziua.

Meteorologii avertizează că fenomenele extreme vor cuprinde întreaga țară. În vigoare sunt numeroase coduri galbene și portocalii de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată.

Deși valorile din termometre vor mai urca în zilele următoare, instabilitatea atmosferică se menține până aproape de finalul lunii mai.

„Începând de sâmbătă (16 mai), instabilitatea atmosferică se va accentua și pe fondul creșterii temperaturilor 20-27 de grade Celsius, posibil în sudul extrem, iar în jumătatea de sud a țării cantitățile de apă pot fi însemnate. Vorbim posibil și de vijelii și căderi de grindină. Iar acest aspect al fenomenelor de instabilitate din punct de vedere meteorologic va fi de interes atât la finalul săptămânii, cât și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la jumătatea acesteia. În bună parte din țară precipitațiile vor fi prezente, aversele vor fi însemnate cantitativ, fie că vorbim, la început, de jumătatea sudică a țării, apoi în vest, în sud, ulterior în jumătatea estică a țării. Așadar, o lună mai cel puțin până în jurul datei de 23 bogată în precipitații”, a transmis Elena Mateescu, directorul ANM.

