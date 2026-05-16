Acasă » Știri » Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară

Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 19:29
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În ultimele zile, meteorologii au emis mai multe alerte meteo, anunțând o instabilitate atmosferică severă. Au fost anunțate precipitații bogate, grindină și rafale de vânt. Un nou ciclon traversează România, iar în unele zone deja a făcut prăpăd. Grindina a distrus totul.

În ultimele zile au fost schimbări bruște de temperatură, episoade de frig și chiar ninsori în zonele montane. Meteorologii anunță în această perioadă o vreme extrem de schimbătoare, cu anomalii termice și episoade severe de instabilitate atmosferică. Toate acestea sunt generate de succesiunea rapidă a mai multor cicloane care afectează România.

Grindina a făcut prăpăd în România

Ciclonul care traversează România a adus la munte un strat nou de zăpadă, iar în toată țara temperaturile au scăzut vertiginos. Ploile abundente deja și-au făcut simțită prezența, iar în sudul țării vântul care a avut și 80 de kilometri pe oră, la rafală, a doborât numeroși copaci.

Grindina a căzut în mai multe regiuni din țară și a făcut prăpăd. În Dâmbovița, totul a fost acoperit de bucățile mari de gheață. La fel s-a întâmplat și în Neamț, unde grindina și ploile abundente au măturat totul în cale. În Suceava, vântul a suflat cu putere, iar precipitațiile nu s-au oprit toată ziua.

Meteorologii avertizează că fenomenele extreme vor cuprinde întreaga țară. În vigoare sunt numeroase coduri galbene și portocalii de instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și răcire accentuată.

Deși valorile din termometre vor mai urca în zilele următoare, instabilitatea atmosferică se menține până aproape de finalul lunii mai.

„Începând de sâmbătă (16 mai), instabilitatea atmosferică se va accentua și pe fondul creșterii temperaturilor 20-27 de grade Celsius, posibil în sudul extrem, iar în jumătatea de sud a țării cantitățile de apă pot fi însemnate.

Vorbim posibil și de vijelii și căderi de grindină. Iar acest aspect al fenomenelor de instabilitate din punct de vedere meteorologic va fi de interes atât la finalul săptămânii, cât și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la jumătatea acesteia.

În bună parte din țară precipitațiile vor fi prezente, aversele vor fi însemnate cantitativ, fie că vorbim, la început, de jumătatea sudică a țării, apoi în vest, în sud, ulterior în jumătatea estică a țării. Așadar, o lună mai cel puțin până în jurul datei de 23 bogată în precipitații”, a transmis Elena Mateescu, directorul ANM.

 

CITEȘTE ȘI:

Două cicloane lovesc România în aceeași săptămână. Meteorologii anunță vijelii, frig și furtuni în weekend

Plouă 8 zile fără oprire în București. Pe ce dată vine „potopul”, potrivit meteorologilor Accuweather

 

Foto: Facebook @Meteoplus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Știri
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”
Știri
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou...
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Adevarul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de...
ULTIMA ORĂ
Cristina Pucean și Albert NBN, noul cuplu surpriză din showbiz! Bruneta pare mai fericită ca niciodată ...
Cristina Pucean și Albert NBN, noul cuplu surpriză din showbiz! Bruneta pare mai fericită ca niciodată în ultima perioadă
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Roxen, reacție după acuzațiile de gelozie față de Alexandra Căpitănescu. Artista a fost taxată dur
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: ...
Emoții mari pentru Sebastian Stan! Actorul de la Hollywood urmează să devină tată pentru prima oară: „Simt responsabilitatea”
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Ce este iBon, aplicația prin care românii pot primi bani de la ANAF. Se lansează pe 18 mai
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ...
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns la spital
Vezi toate știrile