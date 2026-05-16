Solstițiul de vară 2026. Fenomenul care aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte

De: Denisa Crăciun 16/05/2026 | 18:07
Soltițiul de vară are loc pe 21 iunie/ Sursa foto: Pixabay
Luna iunie se apropie cu pași repezi, așadar ne apropiem și de solstițiul de vară. Fenomenul va avea loc în acest an pe data de 21 iunie, iar asta marchează începutul verii din punct de vedere astronomic.

Solstițiul de vară este unul dintre cele mai importante momente. Fenomenul nu marchează doar începutul verii astronomice, dar în data de 21 iunie vom avea parte de cea mai lungă zi din an în atmosfera nordică. Explicația din spatele procesului este că Soarele atinge longitudinea astronomică de 90°, astfel începând cu această zi este oficial vară din punct de vedere astronomic. Lucrurile nu rămân așa și asta pentru că în luna decembrie va avea loc și solstițiul de iarnă.

Termenul „solstițiu” provine din limba latină și înseamnă „Soarele stă”. Denumirea reprezintă momentul în care Soarele își schimbă direcția aparentă de pe cer și ajunge în cel mai înalt punct față de ecuatorul ceresc. Fenomenul are loc în fiecare an în jurul datei de 21 iunie, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de acest eveniment astronomic.

De asemenea, se va produce la ora 11:24, ora României, iar în acel moment axa planetei va fi înclinată cu 66° 33 față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Astfel, Soarela va atinge longitudinea astronomică de 90°, ceea ce indică oficial începutul verii din punct de vedere astronomic. Mai concret, emisfera nordică va fi înclinată cel mai mult către Soare, iar în acest mod, această regiune a planetei va fi mult mai luminată.

Începând cu această dată, ziua va fi mai lungă și noaptea mai scurtă, astfel ziua va avea 15 ore și 32 de minute, în timp ce noaptea va avea o durată de 8 ore și 28 de minute.

Când are loc solstițiul de iarnă

După solstițiul de vară zilele vor fi mai lungi și nopțile mai scurte, însă acest fenomen va dura șase luni. Ulterior, treptat, lucrurile se schimbă și vom avea parte de opusul fenomenului actual: noaptea va fi mai lungă, iar ziua mult mai scurtă. Acest fapt se datorează solstițiului de iarnă, care va avea loc în luna decembrie, mai exact pe data de 21, atunci când ziua începe să crească din nou.

