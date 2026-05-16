Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit

De: Alina Drăgan 16/05/2026 | 17:23
Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit /Foto: Social media
Este doliu în lumea sportului! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai importanți oameni din baschetul românesc, s-a stins din viață. Marele antrenor a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de Federația Română de Baschet.

Fostul antrenor al naționalei şi al echipei Steaua Bucureşti s-a stins din viață vineri, 15 mai, la vârsta de 90 de ani. Fanii sunt în doliu, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Federația Română de Baschet a confirmat decesul.

„Baschetul românesc este mai sărac de astăzi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș.

Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naționale de juniori, tineret și seniori, Dumitru Lecca și-a legat numele de formații importante precum Academia Militară și Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generații de jucători și antrenori”, a transmis Federația Română de Baschet.

Dumitru Lecca, o viață impresionantă

Născut în 1936, Dumitru Lecca a avut o poveste de viață impresionantă, pe care a lăsat-o scrisă în volumul autobiografic „Vis Împlinit”, lansat în anul 2024. În tinerețe, regretatul antrenor a fost deținut politic, în vremea regimului comunist.

Însă, nimic nu i-a frânt spiritul, iar acesta a luptat toată viața pentru visurile sale. A fost unul dintre cei mai importanți antrenori din lumea baschetului, iar decesul lui a adus multă durere.

„Născut în 1936, Dumitru Lecca nu a fost doar un om al sportului, ci și o personalitate aparte, cu o poveste de viață impresionantă. Descendent al unei vechi familii boierești, a traversat anii dificili ai regimului comunist, fiind inclusiv deținut politic în tinerețe. Cu toate acestea, și-a găsit refugiul și împlinirea în baschet, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga viață.

În 2024, Dumitru Lecca își lansa volumul autobiografic „Vis Împlinit”, în care rememora momentele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc. Prin eleganță, cultură, demnitate și dragostea pentru sport, Dumitru Lecca a reprezentat un model pentru întreaga comunitate baschetbalistică.

Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat”, au mai transmis reprezentanții FRB.

 

