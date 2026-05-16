La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt

Finala Eurovision este așteptată de întreaga țară și nu numai. Pentru prima dată după mult timp, România a ajuns în ultima etapă, mai exact cu piesa „Choke Me” interpretată de Alexandra Căpitănescu. Show-ul va avea loc pe scena de la Viena.

Eurovision este unul dintre cele mai cunoscute concursuri de muzică din toate timpurile. Artiști din întreaga lume urcă pe scenă pentru a susține momente incredibile, iar sâmbătă, 16 mai, va avea loc finala. Anul acesta competiția se ține la Viena și va putea fi urmărită pe TVR începând cu ora 22:00. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, va intra pe scenă cu numărul 24 și va interpreta piesa „Choke Me”.

La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision, de fapt

Marea Finală Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai și va fi transmisă de postul de televiziune TVR. Evenimentul va începe de la ora 22:00. Concurenta care a dus România în ultima etapă, Alexandra Căpitănescu se află pe locul 24 în ordinea intrării pe scenă. Astfel, momentul ei ar putea fi urmărit de telespectatori puțin după miezul nopții, mai concret la 00:15.

Românii își pot vota favoritul, însă regulamentul concursului spune că nu au voie să voteze reprezentantul propriei țări. Astfel, locuitorii țării noastre pot trimite SMS la numărul 1399 pentru piesa favorită de la 01 la 25, însă nu pot trimite numărul 24, adică poziția României în cadrul concursului. De asemenea, costul votului este de 1 euro plus TVA, la care se adaugă și costul standard al mesajului. Un lucru important de menționat este că un utilizator poate vota doar de 10 ori.

Pe de altă parte, țara noastră poate primi voturi din partea susținătorilor de peste hotare. Votul se va deschide imediat după începerea primei piese și se va închide după 40 de minute de la ultimul moment.

Care sunt țările finaliste la Eurovision 2026

Cele 25 de țări finaliste sunt:

1. Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”

2. Germania – Sarah Engels – „Fire”

3. Israel – Noam Bettan – „Michelle”

4. Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice”

5. Albania – Alis – „Nân”

6. Grecia – Akylas – „Ferto”

7. Ucraina – LELEKA – „Ridnym”

8. Australia – Delta Goodrem – „Eclipse”

9. Serbia – LAVINA – „Kraj Mene”

10. Malta – AIDAN – „Bella”

11. Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads”

12. Bulgaria – DARA – „Bangaranga”

13. Croația – LELEK – „Andromeda”

14. Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei”

15. Franța – Monroe – „Regarde!”

16. Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!”

17. Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

18. Polonia – ALICJA – „Pray”

19. Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”

20. Suedia – FELICIA – „My System”

21. Cipru – Antigoni – „JALLA”

22. Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì”

23. Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA”

24. România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

25. Austria – COSMÓ – „Tanzschein”

