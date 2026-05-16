Acasă » Știri » La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt

La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt

De: Denisa Crăciun 16/05/2026 | 17:36
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Când intră România în concurs, de fapt
La ce oră va cânta, de fapt, Alexandra Căpitănescu/ sursă foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Finala Eurovision este așteptată de întreaga țară și nu numai. Pentru prima dată după mult timp, România a ajuns în ultima etapă, mai exact cu piesa „Choke Me” interpretată de Alexandra Căpitănescu. Show-ul va avea loc pe scena de la Viena.

Eurovision este unul dintre cele mai cunoscute concursuri de muzică din toate timpurile. Artiști din întreaga lume urcă pe scenă pentru a susține momente incredibile, iar sâmbătă, 16 mai, va avea loc finala. Anul acesta competiția se ține la Viena și va putea fi urmărită pe TVR începând cu ora 22:00. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, va intra pe scenă cu numărul 24 și va interpreta piesa „Choke Me”.

La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision, de fapt

Marea Finală Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai și va fi transmisă de postul de televiziune TVR. Evenimentul va începe de la ora 22:00. Concurenta care a dus România în ultima etapă, Alexandra Căpitănescu se află pe locul 24 în ordinea intrării pe scenă. Astfel, momentul ei ar putea fi urmărit de telespectatori puțin după miezul nopții, mai concret la 00:15.

Românii își pot vota favoritul, însă regulamentul concursului spune că nu au voie să voteze reprezentantul propriei țări. Astfel, locuitorii țării noastre pot trimite SMS la numărul 1399 pentru piesa favorită de la 01 la 25, însă nu pot trimite numărul 24, adică poziția României în cadrul concursului. De asemenea, costul votului este de 1 euro plus TVA, la care se adaugă și costul standard al mesajului. Un lucru important de menționat este că un utilizator poate vota doar de 10 ori.

Pe de altă parte, țara noastră poate primi voturi din partea susținătorilor de peste hotare. Votul se va deschide imediat după începerea primei piese și se va închide după 40 de minute de la ultimul moment.

Care sunt țările finaliste la Eurovision 2026

Cele 25 de țări finaliste sunt:

1. Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”

2. Germania – Sarah Engels – „Fire”

3. Israel – Noam Bettan – „Michelle”

4. Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice”

5. Albania – Alis – „Nân”

6. Grecia – Akylas – „Ferto”

7. Ucraina – LELEKA – „Ridnym”

8. Australia – Delta Goodrem – „Eclipse”

9. Serbia – LAVINA – „Kraj Mene”

10. Malta – AIDAN – „Bella”

11. Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads”

12. Bulgaria – DARA – „Bangaranga”

13. Croația – LELEK – „Andromeda”

14. Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei”

15. Franța – Monroe – „Regarde!”

16. Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!”

17. Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”

18. Polonia – ALICJA – „Pray”

19. Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”

20. Suedia – FELICIA – „My System”

21. Cipru – Antigoni – „JALLA”

22. Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì”

23. Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA”

24. România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

25. Austria – COSMÓ – „Tanzschein”

VEZI ȘI: Pescobar, mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu. Ce a spus despre influencerii care au îndemnat fanii să voteze o altă țară

Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Știri
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns la spital
Știri
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns…
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou...
Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice
Gandul.ro
Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Click.ro
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice
Gandul.ro
Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru...
ULTIMA ORĂ
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, mesaj ferm pentru cei care îl critică. Ce a postat fostul concurent de la Insula Iubirii
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ...
Accident bizar în Galați! Soția unui fost ministru a intrat cu mașina într-o bancă. O femeie a ajuns la spital
Costurile reale pentru un student la Medicină în România. Taxe, chirie și bani de trai
Costurile reale pentru un student la Medicină în România. Taxe, chirie și bani de trai
Solstițiul de vară 2026. Fenomenul care aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte
Solstițiul de vară 2026. Fenomenul care aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte
Cum arătau hainele lui Alexandru după coșmarul din pădure. Nu au putut fi scoase de pe el
Cum arătau hainele lui Alexandru după coșmarul din pădure. Nu au putut fi scoase de pe el
Sanda Ionescu spune cine sunt nativii care își pot schimba complet viața pe 17 mai. Revelații, decizii ...
Sanda Ionescu spune cine sunt nativii care își pot schimba complet viața pe 17 mai. Revelații, decizii radicale și adevăruri care ies la suprafață după conjuncția rară Mercur-Uranus
Vezi toate știrile