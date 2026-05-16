Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri

România a reușit să se califice în marea finală Eurovision, iar Alexandra Căpitănescu a devenit una dintre surprizele competiției din acest an. Artista a impresionat publicul și juriul cu piesa „Choke Me”, având un moment intens și spectaculos care a atras atenția. Ea va urca din nou pe scena din Viena sâmbătă seara, în finala care promite un adevărat spectacol european.

Succesul României începe să se vadă și în casele de pariuri, unde Alexandra Căpitănescu a urcat rapid în topul favoriților. Finlanda conduce clasamentul cu o cotă de 1,95, fiind considerată principala favorită la trofeu, în timp ce Grecia ocupă locul al doilea cu 7,5.

România se află surprinzător pe una dintre pozițiile fruntașe, având o cotă de 17,5, peste țări cu tradiție la Eurovision. Bulgaria este cotată cu 25, iar Franța cu 50, semn că lupta pentru primele locuri rămâne extrem de strânsă înaintea finalei.

La polul opus se află statele considerate fără șanse reale la câștigarea concursului din acest an. Belgia, Austria și Regatul Unit au primit cote uriașe, de 500.000, ceea ce arată că bookmakerii nu le văd capabile să producă o surpriză în finală.

În schimb, țara noastră continuă să atragă atenția fanilor Eurovision, iar prestația Alexandrei Căpitănescu este deja considerată una dintre cele mai puternice apariții ale țării din ultimii ani.

Ce a spus Alexandra Căpitănescu despre piesa ei

Piesa „Choke Me”, lansată de Alexandra Căpitănescu, a stârnit numeroase controverse atât în România, cât și în presa internațională. Reprezentanta României la Eurovision a explicat că melodia nu promovează violența și nu are legătură cu ritualuri sau fantezii controversate. Potrivit artistei, piesa transmite un mesaj profund despre lupta interioară a fiecărei persoane, despre anxietăți, frici și presiunea psihică pe care oamenii o resimt în anumite momente ale vieții.

„Piesa este un dialog: între propria persoană şi vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a declarat Alexandra Căpitănescu despre melodia sa.

