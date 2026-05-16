Acasă » Știri » Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri

Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri

De: Andreea Stăncescu 16/05/2026 | 11:05
Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri
Ce cota de câștig are Alexandra Căpitănescu / Sursa foto: Alexandru Dobre / Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

România a reușit să se califice în marea finală Eurovision, iar Alexandra Căpitănescu a devenit una dintre surprizele competiției din acest an. Artista a impresionat publicul și juriul cu piesa „Choke Me”, având un moment intens și spectaculos care a atras atenția. Ea va urca din nou pe scena din Viena sâmbătă seara, în finala care promite un adevărat spectacol european.

Succesul României începe să se vadă și în casele de pariuri, unde Alexandra Căpitănescu a urcat rapid în topul favoriților. Finlanda conduce clasamentul cu o cotă de 1,95, fiind considerată principala favorită la trofeu, în timp ce Grecia ocupă locul al doilea cu 7,5.

România se află surprinzător pe una dintre pozițiile fruntașe, având o cotă de 17,5, peste țări cu tradiție la Eurovision. Bulgaria este cotată cu 25, iar Franța cu 50, semn că lupta pentru primele locuri rămâne extrem de strânsă înaintea finalei.

La polul opus se află statele considerate fără șanse reale la câștigarea concursului din acest an. Belgia, Austria și Regatul Unit au primit cote uriașe, de 500.000, ceea ce arată că bookmakerii nu le văd capabile să producă o surpriză în finală.

În schimb, țara noastră continuă să atragă atenția fanilor Eurovision, iar prestația Alexandrei Căpitănescu este deja considerată una dintre cele mai puternice apariții ale țării din ultimii ani.

Alexandra Căpitănescu
Ce șanse ar avea Alexandra Căpitănescu să câștige Eurovisionul

Ce a spus Alexandra Căpitănescu despre piesa ei

Piesa „Choke Me”, lansată de Alexandra Căpitănescu, a stârnit numeroase controverse atât în România, cât și în presa internațională. Reprezentanta României la Eurovision a explicat că melodia nu promovează violența și nu are legătură cu ritualuri sau fantezii controversate. Potrivit artistei, piesa transmite un mesaj profund despre lupta interioară a fiecărei persoane, despre anxietăți, frici și presiunea psihică pe care oamenii o resimt în anumite momente ale vieții.

„Piesa este un dialog: între propria persoană şi vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a declarat Alexandra Căpitănescu despre melodia sa.

CITEȘTE ȘI: Câte clase și ce studii are Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026

Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
Știri
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate
Știri
ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect....
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
Click.ro
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
go4it.ro
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți...
ULTIMA ORĂ
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate
ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate
Zodiile care dau lovitura în această vară. Norocul le schimbă viața complet
Zodiile care dau lovitura în această vară. Norocul le schimbă viața complet
Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit ...
Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans
Câte clase are Gigi Burger, de fapt. Am aflat adevărul despre năbădăiosul concurent de la Survivor ...
Câte clase are Gigi Burger, de fapt. Am aflat adevărul despre năbădăiosul concurent de la Survivor 2026
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
Vezi toate știrile