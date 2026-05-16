Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor 2016, diagnosticată cu o boală gravă înainte de nuntă. Prin ce trece artista

Olga Verbițchi (24 de ani), câștigătorea X Factor 2016, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Artista a vorbit sincer și deschis despre modul în care a aflat de boală, dar și despre lupta psihică și emoțională prin care trece.

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor 2016, a povestit una dintre cele mai dificile momente din viața sa. Luna mai trebuia să fie despre fericire, însă totul s-a schimbat într-o secundă. Artista din Republica Moldova urma să se căsătorească religios peste doar câteva săptămâni, după ce recent s-a cununat civil cu partenerul ei.

Cum a aflat Olga Verbițchi că are cancer la sân

Cu doar două luni înaninte de nuntă, artista din Republica Moldova a fost diagnosticată cu cancer la sân. În urma unor controale generale, efectuate anual, aceasta a descoperit boala într-un stadiu relativ incipient. În perioada următoare, Olga Verbițchi urmează să fie supusă unei intrevenții chirurgicale complexe, iar apoi va începe procesul de recuperare și un tratament specific, în funcție de recomandările medicilor.

„Este o situație grea, care mi-a demonstrat cât de imprevizibilă este viața. Cele mai frumoase momente din viața ta poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta, așa cum luna mai era pentru mine cea mai fericită lună. Este aniversarea noastră, ziua mea de naștere, suntem și în pregătiri de nuntă. La începutul lunii am primit o veste grea. O să reușim să depășim asta. Eu sunt obișnuită să fac controale medicale generale și de curând am fost diagnosticat cu ceva ce este grav. Ce s-a găsit este la nivelul 2 spre 3. Nivelul 3 este deja cancer. Din fericire am o echipă de medici cu care colaborez, părinții, familia și soțul, care merg cu mine pe acest drum extrem de greu. Urmează să am o operație destul de complexă, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic. Aveți grijă de voi, fără sănătate nu putem face nimic.”, a spus Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi este originară din Republica Moldova și a devenit cunoscută în spațiul public odată cu participarea sa la X Factor România, în 2016. Avea doar 14 ani când a urcat pe scenă și a impresionat atât publicul, cât și juriul cu vocea sa puternică și prestația sa artistică. De atunci, artista a rămas activă în mediul online, unde și-a format o comunitate fidelă de urmăritori de la care primește constant susținere, apreciere și mesaje de încurajare.

