ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate

De: Andreea Stăncescu 16/05/2026 | 10:24
Ploi și vijelii în România în următoarea perioadă
Meteorologii avertizează că urmează ore dificile în mai multe regiuni ale țării. După zile cu temperaturi ridicate și atmosferă de primăvară autentică, instabilitatea atmosferică pune stăpânire pe aproape întreaga țară. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, avertizarea fiind valabilă pentru 19 județe și municipiul București. În plus, specialiștii anunță că vremea severă va continua până duminică, când temperaturile vor scădea semnificativ.

Potrivit ANM, intervalul critic începe sâmbătă după-amiază și se menține până duminică la prânz. Zonele cele mai afectate sunt sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, mare parte din Muntenia și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni sunt așteptate averse puternice, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă pot ajunge la 25-50 l/mp într-un timp foarte scurt, existând risc de acumulări importante și inundații locale.

Rafalele de vânt vor ajunge la 70 km/h

Meteorologii avertizează că vântul va sufla cu putere, iar rafalele pot atinge viteze de până la 70 km/h. În unele zone sunt posibile vijelii puternice, care pot produce pagube și pot afecta circulația rutieră. Instabilitatea atmosferică va fi prezentă nu doar în regiunile aflate sub cod galben, ci și în restul țării, inclusiv în zonele montane.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ploile vor continua în multe regiuni, iar vremea va deveni considerabil mai rece. Specialiștii spun că temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade față de valorile înregistrate anterior, în special în sudul și sud-vestul țării. Astfel, începutul de weekend aduce o schimbare bruscă a vremii și condiții meteo specifice mai degrabă toamnei decât lunii mai.

„În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) şi în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte. Vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină”, precizează ANM.

