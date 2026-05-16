Acasă » Știri » Câte clase are Gigi Burger, de fapt. Am aflat adevărul despre năbădăiosul concurent de la Survivor 2026

Câte clase are Gigi Burger, de fapt. Am aflat adevărul despre năbădăiosul concurent de la Survivor 2026

De: Andreea Stăncescu 16/05/2026 | 09:49
Câte clase are Gigi Burger, de fapt. Am aflat adevărul despre năbădăiosul concurent de la Survivor 2026
Câte clase are concurentul de la Survivor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Gigi „Burger” Nicolae, devenit cunoscut după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, a intrat în competiția Survivor, după eliminarea lui CAV, în urmă cu două luni, pe 15 martie. Obișnuit deja cu lumina reflectoarelor, a acceptat provocarea unui show plin de provocările țin de rezistență, adaptare și spirit de echipă. Viața lui 

Gigi Burger a vorbit deschis despre viața sa și despre drumul care l-a adus în bucătărie. El A crescut într-o familie obișnuită, alături de fratele său mai mare, care era considerat elevul model al familiei.

Comparațiile făcute frecvent de profesori l-au ambiționat să își găsească propriul drum, chiar dacă școala nu a fost punctul său forte. Cu toate acestea, a reușit să își finalizeze liceul și să meargă mai departe spre ceea ce avea să devină cariera sa.

„Provin dintr-o familie normală. Am un frate mai mare decât mine. M-a ajutat mereu când eram mic la școală, mie neplăcându-mi chiar atât de mult școala. Întotdeauna profesorii ne comparau și spuneau: «Nu ești ca fratele tău! Cu el ne făceam orele, din cauza ta nu le putem face». Dar m-am descurcat și am reușit să termin 12 clase”, a povestit Gigi Burger.

Gigi Burger a finalizat liceul

Cu ce se ocupă Gigi Burger în prezent

Înainte de gastronomie, marea sa pasiune a fost fotbalul. A practicat acest sport până la vârsta de 18 ani, experiență care i-a format disciplina și spiritul competitiv. Chiar dacă nu a ajuns la un club important, perioada petrecută pe teren l-a ajutat să își dezvolte ambiția și dorința de a evolua constant.

După ce a renunțat la fotbal, primul său loc de muncă a fost într-o bucătărie specializată în preparate la grill. A pornit de jos, iar prin muncă și perseverență a ajuns rapid să coordoneze zona de preparare. În prezent, deține un fast-food cu burgeri bazat pe propriile rețete, afacere pe care o conduce împreună cu familia și cu sprijinul constant al iubitei sale.

CITEȘTE ȘI: Accident cumplit pentru un concurent Survivor în Republica Dominicană. Medicii i-au amputat parțial piciorul

Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat de la Survivor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri
Știri
Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
Știri
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect....
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A reușit să salveze sufletul a sute de femei rătăcite în iadul închisorilor
Adevarul
Femeia care a „transformat” celulele comuniste în săli de bal și palate. A...
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg dacă spăl vase, dau cu aspiratorul, fac mâncare pentru familie sau fac lecții”
Click.ro
Nadine învață pe rupte. Vedeta și-a pus meditator la chimie: „E foarte greu să aleg...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
go4it.ro
Avioanele IAR-99 SM, blocate: ce înseamnă asta pentru piloții români de F-16
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
Gandul.ro
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți...
ULTIMA ORĂ
Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri
Alexandra Căpitănescu, locul 1 în finala Eurovision de diseară? Ce șanse îi oferă casele de pariuri
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
Rareș Cojoc, adevărul despre divorțul de Andreea Popescu: „Nu din cauza mea”
ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate
ANM anunță vijelii și grindină în jumătate de țară. Bucureștiul, pe lista zonelor vizate
Zodiile care dau lovitura în această vară. Norocul le schimbă viața complet
Zodiile care dau lovitura în această vară. Norocul le schimbă viața complet
Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit ...
Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
Vezi toate știrile