Câte clase are Gigi Burger, de fapt. Am aflat adevărul despre năbădăiosul concurent de la Survivor 2026

Gigi „Burger” Nicolae, devenit cunoscut după participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, a intrat în competiția Survivor, după eliminarea lui CAV, în urmă cu două luni, pe 15 martie. Obișnuit deja cu lumina reflectoarelor, a acceptat provocarea unui show plin de provocările țin de rezistență, adaptare și spirit de echipă. Viața lui

Gigi Burger a vorbit deschis despre viața sa și despre drumul care l-a adus în bucătărie. El A crescut într-o familie obișnuită, alături de fratele său mai mare, care era considerat elevul model al familiei.

Comparațiile făcute frecvent de profesori l-au ambiționat să își găsească propriul drum, chiar dacă școala nu a fost punctul său forte. Cu toate acestea, a reușit să își finalizeze liceul și să meargă mai departe spre ceea ce avea să devină cariera sa.

„Provin dintr-o familie normală. Am un frate mai mare decât mine. M-a ajutat mereu când eram mic la școală, mie neplăcându-mi chiar atât de mult școala. Întotdeauna profesorii ne comparau și spuneau: «Nu ești ca fratele tău! Cu el ne făceam orele, din cauza ta nu le putem face». Dar m-am descurcat și am reușit să termin 12 clase”, a povestit Gigi Burger.

Cu ce se ocupă Gigi Burger în prezent

Înainte de gastronomie, marea sa pasiune a fost fotbalul. A practicat acest sport până la vârsta de 18 ani, experiență care i-a format disciplina și spiritul competitiv. Chiar dacă nu a ajuns la un club important, perioada petrecută pe teren l-a ajutat să își dezvolte ambiția și dorința de a evolua constant.

După ce a renunțat la fotbal, primul său loc de muncă a fost într-o bucătărie specializată în preparate la grill. A pornit de jos, iar prin muncă și perseverență a ajuns rapid să coordoneze zona de preparare. În prezent, deține un fast-food cu burgeri bazat pe propriile rețete, afacere pe care o conduce împreună cu familia și cu sprijinul constant al iubitei sale.

