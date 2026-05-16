Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat

Cabral Ibacka este cunoscut pentru stilul său nonconformist, energia debordantă și viața exuberantă pe care a afișat-o de-a lungul anilor în showbiz. Deși astăzi puțini își mai amintesc de acel episod sentimental, prezentatorul TV a trăit în trecut o poveste de dragoste intensă cu modelul african Aminata Diakite, una dintre cele mai exotice apariții din lumea mondenă a anilor 2000.

Relația dintre Cabral și Aminata Diakite a început într-o perioadă delicată pentru prezentator, la scurt timp după despărțirea de Luana Mitran, femeia alături de care are o fiică. După încheierea acelei relații importante, Cabral și-a găsit liniștea în compania frumoasei manechine cu origini africane, cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase în reviste și prezentări de modă. Modelul îi atrăgea atenția prin frumusețea exotică și personalitatea puternică, iar apropierea dintre cei doi s-a produs rapid.

Relația dintre Cabral și Aminata Diakite a fost intens urmărită

Cei doi au format un cuplu care a stârnit interesul publicului și al presei mondene. Aparițiile lor împreună erau urmărite cu atenție, iar relația părea una plină de pasiune și spontaneitate. Deși povestea lor de iubire a durat doar câteva luni, între Cabral și Aminata a existat o conexiune puternică. La un moment dat, după o despărțire discretă, au încercat chiar să mai ofere o șansă relației, însă diferențele dintre ei și ritmul diferit de viață au făcut imposibilă continuarea poveștii.

Aminata Diakite era, la vremea respectivă, una dintre cele mai apreciate modele din România. Cu o carieră de succes în modelling și numeroase apariții în reviste celebre, ea devenise rapid o prezență remarcată în showbiz. Relația cu Cabral a reprezentat unul dintre cele mai comentate episoade din viața sa personală. S-a retras din viața publică și în prezent are o familie frumoasă care îi ocupă tot timpul.

Ani mai târziu, Cabral și-a construit o familie alături de Andreea Ibacka, însă, după 18 ani de relație, cei doi au decis să se despartă. Chiar dacă au ales drumuri separate, au rămas în relații bune și continuă să păstreze o legătură apropiată de dragul copiilor lor.

