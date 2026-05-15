Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul

După apariția informațiilor privind despărțirea dintre Cabral Ibacka și Andreea Ibacka, cei doi au făcut un gest care a atras imediat atenția celor care îi urmăresc în mediul online. Atât Cabral, cât și Andreea au întrerupt complet activitatea de pe conturile lor de Facebook și Instagram, alimentând și mai mult speculațiile legate de divorțul despre care s-a vorbit intens în ultimele zile.

Niciunul dintre ei nu a mai publicat pe pagina lor imagini, mesaje sau momente din viața de familie, deși ambii erau extrem de activi pe rețelele sociale. Tăcerea din online vine exact într-o perioadă în care zvonurile despre separare au devenit tot mai puternice, iar mulți consideră că această retragere bruscă reprezintă un indiciu clar că lucrurile dintre ei nu mai sunt deloc stabile.

Ce gest au făcut cei doi

Ultima apariție a Andreei pe Facebook a fost pe 10 mai, atunci când actrița a publicat imagini de la un retreat petrecut alături de copii, într-un decor relaxant, unde au apărut inclusiv alături de alpaca. Postarea părea să transmită liniște și echilibru, însă după acel moment, activitatea vedetei s-a oprit complet. De atunci, nu au mai existat fotografii noi.

În ceea ce îl privește pe Cabral, prezentatorul TV a avut ultima postare pe 9 mai. Și în cazul lui, pauza din social media este neobișnuită, mai ales că obișnuia să fie prezent constant în online, unde împărtășea frecvent momente din viața profesională și personală. Lipsa totală de activitate din ultimele zile a fost interpretată de mulți drept o confirmare indirectă a faptului că cei doi traversează o perioadă extrem de complicată.

De-a lungul anilor, relația dintre Cabral și Andreea a fost deseori în centrul atenției, iar în jurul cuplului au existat mai multe episoade care au alimentat zvonurile privind posibile tensiuni. Deși în public au afișat mereu imaginea unei familii unite, anumite momente au ridicat semne de întrebare în rândul apropiaților și al fanilor.

Un episod intens comentat a avut loc în 2015, când Cabral a fost surprins într-un club din Capitală, petrecând până dimineață în compania unei brunete misterioase. Imaginile și informațiile apărute atunci au stârnit numeroase reacții, mai ales pentru că prezentatorul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru viața de noapte și petreceri. La momentul respectiv, situația nu a dus la o ruptură publică, iar Andreea ar fi ales să treacă peste acel incident.