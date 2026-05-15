”O forță a naturii”. Presa internațională o laudă pe Alexandra Căpitănescu, după ce s-a calificat în finala Eurovision

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 09:42
Sursa foto: Alexandru Dobre / Mediafax
Participarea României la Eurovision Song Contest 2026 a devenit unul dintre cele mai comentate momente ale competiției după ce Alexandra Căpitănescu a reușit să se califice în marea finală organizată la Viena. Apariția artistei pe scena europeană a atras atenția atât prin spectacolul vizual intens, cât și prin mesajul controversat al piesei „Choke Me”, care a stârnit reacții puternice în presa internațională și pe platformele de socializare.

Pe scena de la Viena, Alexandra Căpitănescu a mizat pe o combinație de elemente teatrale și emoționale, construind un spectacol centrat pe ideea de luptă interioară și eliberare de presiuni sociale. Costumele, luminile și conceptul artistic au completat mesajul piesei, iar interpretarea intensă a fost văzută de mulți critici drept una dintre cele mai curajoase prestații ale României din ultimii ani la Eurovision.

Ce mesaj a transmis Alexandra Căpitănescu după semifinala Eurovision

Show-ul reprezentantei României a fost considerat unul dintre cele mai spectaculoase momente ale celei de-a doua semifinale. Presa britanică a remarcat energia artistei și prezența scenică puternică, comparând stilul său artistic cu influențe inspirate din zona pop-rock alternativă internațională. Decorul întunecat, coregrafia agresivă și efectele vizuale dramatice au transformat momentul într-unul memorabil pentru publicul prezent în sală, dar și pentru telespectatorii din întreaga Europă.

„Alexandra Căpitănescu a fost o forţă a naturii”, a spus BBC despre prestația României.

Totuși, odată cu succesul calificării în finală, au apărut și controversele. Titlul piesei „Choke Me” a provocat numeroase reacții online, în special în rândul unor utilizatori care au considerat că mesajul melodiei poate fi interpretat într-o manieră problematică. În mai multe țări europene au existat dezbateri pe rețelele sociale privind sensul versurilor și impactul pe care îl poate avea o astfel de piesă într-un concurs urmărit de milioane de persoane.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision.

Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026”, a declarat Alexandra Căpitănescu, pentru Libertatea.

